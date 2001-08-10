В Смирныховском районе завершили первый этап реконструкции водозабора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Смирныховском районе Сахалинской области полным ходом идет реконструкция водозаборного узла. Рабочие уже подготовили площадку, залили фундамент станции и смонтировали два резервуара для чистой воды, а сейчас приступили к возведению стен и установке дополнительных объектов.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ региона, на стройплощадке ежедневно работают 12 специалистов и две единицы техники. Сейчас строители засыпают грунт вокруг резервуаров, монтируют опалубку и арматуру для стен водонапорной станции, а также закладывают фундамент под дизельную электростанцию. Параллельно идут работы по обустройству железобетонных переключающих камер.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрия Аристархова, новую станцию оснастят энергоэффективным оборудованием и современными системами фильтрации. "Это позволит не только улучшить качество воды, но и снизить эксплуатационные расходы", - отметил он. Кроме основного здания, подрядчики модернизируют надземные павильоны и станцию второго подъема. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в подрядной организации, после завершения работ в 2026 году мощность водозабора вырастет почти втрое - с 900 до 2400 кубометров воды в сутки.
Проект реализуют в рамках федеральной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры". В 2025 году на Сахалине и Курилах заменят 3 км теплотрасс и 900 метров водопроводных сетей, а в ближайшие три года планируют обновить свыше 40 км инженерных коммуникаций.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:56 Сегодня На Сахалине за сутки произошло три ДТП с пострадавшими
09:05 Сегодня В Смирныховском районе завершили первый этап реконструкции водозабора
- 09:48 Сегодня Ребенок на моноколесе столкнулся с автомобилем в Южно-Сахалинске
10:23 Сегодня На трассе Южно-Сахалинск - Оха водитель без прав спровоцировал тройное ДТП
14:35 1 Июля На Сахалине ликвидировали крупного медведя, бродящего возле остановки
10:03 4 Июля 50 выпускников сахалинского колледжа получили работу в аэропорту Южно-Сахалинска
10:13 2 Июля Власти Южно-Сахалинска обустроят новую зону отдыха на берегу реки Бурея
09:13 1 Июля Житель Москвы привез на Сахалине килограмм "синтетики"
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
Выбор редакции
- 14:57 Вчера VI Фестиваль театров Дальнего Востока завершился в Южно-Сахалинске
- 10:03 4 Июля 50 выпускников сахалинского колледжа получили работу в аэропорту Южно-Сахалинска
- 11:02 3 Июля Сахалинская библиотека готовит праздничную программу ко Дню семьи любви и верности
- 10:02 1 Июля В Поронайске завершился первый чемпионат Сахалинской области по силовому экстриму
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?