В Смирныховском районе завершили первый этап реконструкции водозабора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирныховском районе Сахалинской области полным ходом идет реконструкция водозаборного узла. Рабочие уже подготовили площадку, залили фундамент станции и смонтировали два резервуара для чистой воды, а сейчас приступили к возведению стен и установке дополнительных объектов.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ региона, на стройплощадке ежедневно работают 12 специалистов и две единицы техники. Сейчас строители засыпают грунт вокруг резервуаров, монтируют опалубку и арматуру для стен водонапорной станции, а также закладывают фундамент под дизельную электростанцию. Параллельно идут работы по обустройству железобетонных переключающих камер.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрия Аристархова, новую станцию оснастят энергоэффективным оборудованием и современными системами фильтрации. "Это позволит не только улучшить качество воды, но и снизить эксплуатационные расходы", - отметил он. Кроме основного здания, подрядчики модернизируют надземные павильоны и станцию второго подъема. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в подрядной организации, после завершения работ в 2026 году мощность водозабора вырастет почти втрое - с 900 до 2400 кубометров воды в сутки.

Проект реализуют в рамках федеральной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры". В 2025 году на Сахалине и Курилах заменят 3 км теплотрасс и 900 метров водопроводных сетей, а в ближайшие три года планируют обновить свыше 40 км инженерных коммуникаций.