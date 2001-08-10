Волонтеры АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф" помогли обустроить Сахалинский ботанический сад.
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Нефтяники провели выходной день в одном из любимых мест жителей Южно-Сахалинска – единственном в России островном ботаническом саду. Но не как гости, а в качестве садовников.
Почти полсотни волонтеров АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», дочернего общества «Роснефти», решили провести субботу 5 июля необычно и присоединились к акции по благоустройству зеленого уголка столицы острова. Сахалинский ботанический сад расположен на площади около 40 гектаров, и для поддержания его в комфортном для посетителей состоянии требуется немало ручного труда.
- Нам хотелось бы, чтобы жители и гости Южно-Сахалинска имели возможность не просто знакомиться с растительным миром Сахалинской области, но и получить эстетическое удовольствие при этом, - сказал Александр Кордюков, руководитель Сахалинского ботанического сада, - Не так-то просто подготовить очередной участок для посетителей, и вот тут помощь волонтеров приходится очень кстати.
В минувшие выходные активисты перекапывали землю, очищали территорию от древесных отходов и зарослей шиповника, обустраивали боковые дорожки и занимались другими обычными садовыми делами.
Ботанический сад – одно из самых привлекательных точек притяжения для жителей и гостей Южно-Сахалинска. В зависимости от сезона здесь можно увидеть всю палитру оттенков – самые разнообразные цветы весной и летом, самая яркая листва осенью, покормить птиц и белочек зимой, а с появлением первых проталин – увидеть сахалинские первоцветы, появляющиеся из-под снега.
- Для нас волонтерство – это способ сделать мир вокруг нас лучше, - сказала Мадина Айналиева, председатель волонтерского движения АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», - Сахалинский ботанический сад с каждым годом становится уютнее и красивее, и очень приятно, что в этом есть частичка нашего труда.
Напомним, что Сахалинский ботанический сад – это научное учреждение, филиал Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Здесь можно познакомиться с характерной для Сахалина флорой, включая легендарное сахалинское высокотравье, а так же увидеть сахалинские эндемики, в том числе занесенные в Красную Книгу. Особняком стоят интродуцированные виды - это растения, которые не произрастают на Сахалине, но были выращены сотрудниками ботанического сада зачастую вопреки высокой влажности и обводненности местных грунтов и резким колебаниям температур весной и осенью.
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