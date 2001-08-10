Южно-сахалинские компании активно берут на работу выпускников вузов и колледжей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подавляющее большинство компаний Южно-Сахалинска - 69% - готовы трудоустраивать выпускников вузов без опыта работы. Выпускники колледжей также востребованы: 63% городских предприятий рассматривают их кандидатуры на вакантные должности, причем крупные компании с численностью от 1000 человек нанимают молодых специалистов особенно активно.

Опрос сервиса SuperJob показал высокую лояльность южно-сахалинских работодателей к молодым кадрам. Особенно выделяются крупные предприятия: 8 из 10 компаний с персоналом свыше тысячи человек охотно принимают на работу как выпускников высших, так и средних профессиональных учебных заведений.

Наиболее открыты к выпускникам без опыта предприятия сферы продаж, финансового сектора и производства. Чаще всего компании предлагают выпускникам вузов позиции инженерно-технических работников (ИТР), а выпускникам колледжей - должности квалифицированных рабочих и продавцов.

_________

Время проведения: 1—30 июня 2025 года

