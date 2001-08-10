Дорожники Южно-Сахалинска обновили более 85 тысяч квадратов асфальта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полным ходом идет сезон дорожного ремонта, уже охвативший обновлением свыше 85 тысяч квадратных метров покрытия. Городские власти под личным контролем мэра Сергея Надсадина активно расширяют фронт работ, который продлится до конца сентября, уделяя внимание как основным магистралям, так и вновь выявляемым проблемным участкам.

Основной объем выполненных работ – 77 тысяч квадратных метров – специалисты Управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства выполнили методом карт. Именно этим способом бригады сейчас ремонтируют улицу Зимы. Начальник отдела по содержанию автомобильных дорог Андрей Нечепуренко подчеркнул системный подход: сотрудники управления дважды в неделю мониторят состояние дорог по всему городу. Эта практика позволяет оперативно выявлять участки, нуждающиеся в ремонте, и оперативно включать их в план работ.

На текущей неделе дорожные бригады приступят к обновлению покрытия на улице Егорова. Параллельно на улице Колодезной уже идет фрезерование старых слоев асфальта и подготовка обочин; укладку нового покрытия здесь планируют начать на следующей неделе. В ближайших планах – ремонт улицы Пушкина. На участке возле Пограничной рабочие применят метод больших карт, а на отрезке от Емельянова до дома 157 по Пограничной проведут капитальное асфальтирование с полной заменой основания. На улице Достоевского фрезерование уже завершили, а асфальтирование начнется сразу после окончания работ по прокладке инженерных труб.

С начала сезона текущий ремонт уже провели на значительном числе важных улиц, включая 1-ю Октябрьскую, Комсомольскую, Трудовую, Сахалинскую, Чехова, Горького, Больничную, Физкультурную, Шлакоблочную, Украинскую, проспект Мира и переулок Энергетиков. Масштабная программа по улучшению дорожной сети города остается на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.