На Сахалине продолжает работу социальный проект "СВОя семья"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В канун Дня семьи, любви и верности в Южно-Сахалинске участники проекта "СВОя семья" завершили зимне-весенний этап тренировок в батутном парке масштабным семейным мероприятием. Это событие объединило более 50 человек - детей и родителей, потерявших близких в ходе специальной военной операции, и стало началом летней программы активностей на свежем воздухе.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, проект "СВОя семья" запущен в регионе с 2023 года для поддержки семей погибших участников СВО. Организаторы Наталия Каурова и команда проводят каждое воскресенье совместные занятия, направленные на укрепление связей между детьми и родителями через спорт, творчество и общение. Завершение сезона в батутном центре приурочили к важному духовному празднику - Дню семьи, любви и верности, который символизирует единство и преемственность.
Кроме посещения батутного парка, участники проекта осваивают горные лыжи, роликовые коньки, сапборды и планируют заняться сноубордингом. Летом активности перемещаются на природу: недавно на озере Изменчивое прошло официальное открытие сап-сезона. По словам участниц проекта, таких как Анара Сооронбаева и её дочь Даша Орлова, такие встречи стали неотъемлемой частью жизни семей - они дают эмоциональную разрядку, новую мотивацию и чувство принадлежности к большой дружной команде.
Проект реализуется в рамках комплексной системы поддержки семей с детьми, действующей в Южно-Сахалинске. Правительство области уделяет особое внимание семьям участников СВО, обеспечивая им социальную, психологическую и правовую помощь. Эти меры находятся под личным контролем губернатора Валерия Лимаренко, который ранее поручил расширить доступ к дополнительным формам поддержки и развивать региональные инициативы, подобные "СВОей семье".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:56 Сегодня На Сахалине за сутки произошло три ДТП с пострадавшими
09:05 Сегодня В Смирныховском районе завершили первый этап реконструкции водозабора
- 09:48 Сегодня Ребенок на моноколесе столкнулся с автомобилем в Южно-Сахалинске
10:23 Сегодня На трассе Южно-Сахалинск - Оха водитель без прав спровоцировал тройное ДТП
14:35 1 Июля На Сахалине ликвидировали крупного медведя, бродящего возле остановки
10:03 4 Июля 50 выпускников сахалинского колледжа получили работу в аэропорту Южно-Сахалинска
10:13 2 Июля Власти Южно-Сахалинска обустроят новую зону отдыха на берегу реки Бурея
09:13 1 Июля Житель Москвы привез на Сахалине килограмм "синтетики"
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
Выбор редакции
- 14:57 Вчера VI Фестиваль театров Дальнего Востока завершился в Южно-Сахалинске
- 10:03 4 Июля 50 выпускников сахалинского колледжа получили работу в аэропорту Южно-Сахалинска
- 11:02 3 Июля Сахалинская библиотека готовит праздничную программу ко Дню семьи любви и верности
- 10:02 1 Июля В Поронайске завершился первый чемпионат Сахалинской области по силовому экстриму
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?