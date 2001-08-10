Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В канун Дня семьи, любви и верности в Южно-Сахалинске участники проекта "СВОя семья" завершили зимне-весенний этап тренировок в батутном парке масштабным семейным мероприятием. Это событие объединило более 50 человек - детей и родителей, потерявших близких в ходе специальной военной операции, и стало началом летней программы активностей на свежем воздухе.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, проект "СВОя семья" запущен в регионе с 2023 года для поддержки семей погибших участников СВО. Организаторы Наталия Каурова и команда проводят каждое воскресенье совместные занятия, направленные на укрепление связей между детьми и родителями через спорт, творчество и общение. Завершение сезона в батутном центре приурочили к важному духовному празднику - Дню семьи, любви и верности, который символизирует единство и преемственность.

Кроме посещения батутного парка, участники проекта осваивают горные лыжи, роликовые коньки, сапборды и планируют заняться сноубордингом. Летом активности перемещаются на природу: недавно на озере Изменчивое прошло официальное открытие сап-сезона. По словам участниц проекта, таких как Анара Сооронбаева и её дочь Даша Орлова, такие встречи стали неотъемлемой частью жизни семей - они дают эмоциональную разрядку, новую мотивацию и чувство принадлежности к большой дружной команде.

Проект реализуется в рамках комплексной системы поддержки семей с детьми, действующей в Южно-Сахалинске. Правительство области уделяет особое внимание семьям участников СВО, обеспечивая им социальную, психологическую и правовую помощь. Эти меры находятся под личным контролем губернатора Валерия Лимаренко, который ранее поручил расширить доступ к дополнительным формам поддержки и развивать региональные инициативы, подобные "СВОей семье".