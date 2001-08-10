На берегу залива Терпения старейшины покормили духа моря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодно в канун лососевой путины в Поронайске на берегу залива Терпения проходит традиционный праздник-обряд "Кормление духа - хозяина моря". Согласно древним преданиям, в морской пучине живёт Хозяин Воды -Наму Эдэни-Тэму. Это он, седовласый старец, который живет на дне Тихого океана, время от времени пригоршнями разбрасывает в море икру всевозможных рыб.

Его верные помощники - касатки - подгоняют морского зверя к охотнику. По старым поверьям, не допустимо приносить в жертву хозяину Воды рыбу. Нарушая эту традицию, добытчик мог лишиться улова, основного источника питания.

Гостей радовали выступления творческих коллективов: этнический ансамбль "Лер миф" из Южно-Сахалинска и народный национальный ансамбль"Мэнгумэ Илга" из Поронайска.

В этом году на праздник приехали команды из семи муниципалитетов. Они продемонстрировали свои умения в национальных видах спорта, приготовили национальные блюда и отстроили этно-деревню на побережье залива Терпения.

Для гостей было подготовлено множество творческих мастер-классов, угощение ухой, фотозона, прямо на месте всем желающим делали фотомагниты на память. На праздник привезли настоящих оленей. Впервые на сцене прошло дефиле в национальных нарядах.