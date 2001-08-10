В Южно-Сахалинске временно изменена схема движения маршрута №12

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корректировки связаны с дорожными работами, которые сейчас ведутся на транспортно-пересадочном узле "Нова".

Что изменилось для пассажиров маршрута №12:

- конечная остановка: Теперь, выезжая с ул. 2-ой Колхозной, автобус №12 поворачивает направо на ул. Советскую и едет до остановки "Полиция". Сейчас это его конечная остановка;

- разворот и посадка: Автобус разворачивается возле магазина "Столичный" (ул. Советская, 102). На противоположной стороне, на остановке "Полиция", он забирает пассажиров, которые едут в Новую Деревню;

- без заезда на "Нову": Автобус №12 временно не заезжает на ТПУ "Нова".

Автобусы №№ 10, 62, 71, 119, 189 также временно не заезжают на ТПУ "Нова".

Информация о сроках перекрытия ТПУ "Нова" и проведения ямочного ремонта будет сообщена дополнительно.