Сахалинцы могут оплатить обучение детей материнским капиталом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Средства материнского капитала теперь можно использовать не только для оплаты обучения, но и для проживания ребенка в общежитии во время учебы. Социальный фонд России расширил возможности применения этих выплат на образовательные нужды детей.
Как рассказали ТИА "Острова" в Отделении СФР по Сахалинской области, родители могут направить маткапитал на образование любого из своих детей до 25 лет. Средства покрывают обучение в детских садах, школах, колледжах, вузах, а также на дополнительных курсах - от языковых до спортивных. Для оплаты дошкольного образования можно использовать капитал сразу после рождения ребенка, для школ и вузов - после достижения трех лет.
Подать заявление на распоряжение средствами можно через портал Госуслуг, указав данные договора с учебным заведением. Как пояснили в СФР, все необходимые документы специалисты запрашивают самостоятельно. Альтернативно можно обратиться в МФЦ или клиентские службы фонда по телефону 8-800-100-00-01 (пн-чт 9:00-17:15, пт 9:00-17:00). Главное условие - образовательное учреждение должно иметь российскую лицензию.
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