Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июля 2025
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15:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы могут оплатить обучение детей материнским капиталом

Сахалинцы могут оплатить обучение детей материнским капиталом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Средства материнского капитала теперь можно использовать не только для оплаты обучения, но и для проживания ребенка в общежитии во время учебы. Социальный фонд России расширил возможности применения этих выплат на образовательные нужды детей.

Как рассказали ТИА "Острова" в Отделении СФР по Сахалинской области, родители могут направить маткапитал на образование любого из своих детей до 25 лет. Средства покрывают обучение в детских садах, школах, колледжах, вузах, а также на дополнительных курсах - от языковых до спортивных. Для оплаты дошкольного образования можно использовать капитал сразу после рождения ребенка, для школ и вузов - после достижения трех лет.

Подать заявление на распоряжение средствами можно через портал Госуслуг, указав данные договора с учебным заведением. Как пояснили в СФР, все необходимые документы специалисты запрашивают самостоятельно. Альтернативно можно обратиться в МФЦ или клиентские службы фонда по телефону 8-800-100-00-01 (пн-чт 9:00-17:15, пт 9:00-17:00). Главное условие - образовательное учреждение должно иметь российскую лицензию.

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