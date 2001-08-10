Сахалинцы могут оплатить обучение детей материнским капиталом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Средства материнского капитала теперь можно использовать не только для оплаты обучения, но и для проживания ребенка в общежитии во время учебы. Социальный фонд России расширил возможности применения этих выплат на образовательные нужды детей.

Как рассказали ТИА "Острова" в Отделении СФР по Сахалинской области, родители могут направить маткапитал на образование любого из своих детей до 25 лет. Средства покрывают обучение в детских садах, школах, колледжах, вузах, а также на дополнительных курсах - от языковых до спортивных. Для оплаты дошкольного образования можно использовать капитал сразу после рождения ребенка, для школ и вузов - после достижения трех лет.

Подать заявление на распоряжение средствами можно через портал Госуслуг, указав данные договора с учебным заведением. Как пояснили в СФР, все необходимые документы специалисты запрашивают самостоятельно. Альтернативно можно обратиться в МФЦ или клиентские службы фонда по телефону 8-800-100-00-01 (пн-чт 9:00-17:15, пт 9:00-17:00). Главное условие - образовательное учреждение должно иметь российскую лицензию.