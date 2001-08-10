Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июля 2025
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Гостям и жителям Южно-Сахалинска предлагают приобрести недорогую рыбу
13:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Гостям и жителям Южно-Сахалинска предлагают приобрести недорогую рыбу

Гостям и жителям Южно-Сахалинска предлагают приобрести недорогую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 7 июля, жители и гости областного центра могут приобрести камбалу и сельдь, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля осуществляется по адресам:

- Еланский проезд, 29 (ТЦ «Еланский», магазин «Дом Морепродуктов»), с 13.00 - камбала б/г по 180 руб/кг, сельдь по 52 руб/кг;

- ул. Есенина, 5 (магазин «Дом Морепродуктов»), с 14.00 - камбала б/г по 180 руб/кг;

- пл/р Ново-Александровск, ул. 3-я Строительная, 4Б (магазин «Надежда»), с 10.00 - камбала б/г по 180 руб/кг;

- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10), с 13.00 - камбала б/г по 180 руб/кг;

- ул. Емельянова, 31/2, с 13.00 - камбала б/г по 180 руб/кг.

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