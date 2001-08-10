Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июля 2025
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Гостям и жителям Южно-Сахалинска предлагают приобрести недорогую рыбу
12:12, | Новости общества Сахалина и Курил

11 июля в Южно-Сахалинске пройдет ярмарка, посвященная Дню рыбака

11 июля в Южно-Сахалинске пройдет ярмарка, посвященная Дню рыбака

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В эту пятницу, 25 июля 2025 года, в Южно-Сахалинске пройдет ярмарка местных товаропроизводителей. С 11:00 до 17:00 на центральной ярмарке по адресу ул. Вокзальная, 71 жители и гости города смогут приобрести свежие продукты и насладиться концертной программой.

Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии города, посетителям предложат широкий ассортимент местной продукции: свежую и замороженную рыбу, рыбные консервы, мясные и молочные продукты, овощи, мед и сезонную клубнику. Предприятия общественного питания приготовят для гостей ароматный плов и свежую выпечку.

С 13:00 до 15:00 на ярмарке выступят творческие коллективы Южно-Сахалинска. Следующую тематическую ярмарку, посвященную Дню работника торговли, планируют провести 25 июля. Организаторы приглашают всех желающих поддержать местных производителей и приобрести качественные свежие продукты.

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