Тихоокеанское
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10:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Министерство ЖКХ рассказало, кому положены льготы на коммунальные услуги в Сахалинской области

Министерство ЖКХ рассказало, кому положены льготы на коммунальные услуги в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области информирует о том, что льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг имеют следующие категории граждан:

- инвалиды;

- семьи с детьми инвалидами;

- ветераны боевых действий;

- ветераны и участники ВОВ;

- жители блокадного Ленинграда;

- жители осажденного Севастополя, Сталинграда;

- несовершеннолетние узники концлагерей;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов боевых действий;

- пострадавшие от радиации (Маяк, Теча, Семипалатинск);

- труженики тыла;

- ветераны труда;

- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, и реабилитированным;

- дети войны;

- малоимущие молодые и студенческие семьи;

- многодетные семьи.

 Размер определяется для каждого гражданина индивидуально. При расчете суммы учитывается:

- состав семьи;

- общая площадь занимаемого помещения;

- нормативы потребления коммунальных услуг;

- действующие тарифы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- нормы расхода топлива на отопление и горячее водоснабжение;

- предельно максимальные розничные цены на топливо, расходы на доставку топлива;

- нормы предоставления мер социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, предусмотренные действующим законодательством.

Законодательством предусмотрены следующие нормы:

 - 20% - молодые семьи;

- 25% - студенческие семьи;

- 30% - многодетные семьи;

- 50% - остальные категории.

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