Министерство ЖКХ рассказало, кому положены льготы на коммунальные услуги в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области информирует о том, что льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг имеют следующие категории граждан:
- инвалиды;
- семьи с детьми инвалидами;
- ветераны боевых действий;
- ветераны и участники ВОВ;
- жители блокадного Ленинграда;
- жители осажденного Севастополя, Сталинграда;
- несовершеннолетние узники концлагерей;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов боевых действий;
- пострадавшие от радиации (Маяк, Теча, Семипалатинск);
- труженики тыла;
- ветераны труда;
- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, и реабилитированным;
- дети войны;
- малоимущие молодые и студенческие семьи;
- многодетные семьи.
Размер определяется для каждого гражданина индивидуально. При расчете суммы учитывается:
- состав семьи;
- общая площадь занимаемого помещения;
- нормативы потребления коммунальных услуг;
- действующие тарифы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- нормы расхода топлива на отопление и горячее водоснабжение;
- предельно максимальные розничные цены на топливо, расходы на доставку топлива;
- нормы предоставления мер социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, предусмотренные действующим законодательством.
Законодательством предусмотрены следующие нормы:
- 20% - молодые семьи;
- 25% - студенческие семьи;
- 30% - многодетные семьи;
- 50% - остальные категории.
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