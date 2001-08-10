Тихоокеанское
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09:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Почта России упростила летнюю переадресацию отправлений для дачников

Почта России упростила летнюю переадресацию отправлений для дачников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почта России запустила удобный сервис переадресации отправлений, который особенно востребован в летний сезон. Теперь жители мегаполисов, уезжающие на дачи, могут получать почту по новому адресу без дополнительных сложностей.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Почты России, для оформления переадресации достаточно обратиться в любое почтовое отделение с паспортом и заполнить заявление. Услуга доступна по всей стране и позволяет получать письма и посылки в удобном для клиента отделении.

В этом году сервис стал еще удобнее - появилась возможность переадресовывать курьерские отправления. Клиенты могут заранее записаться на получение через сайт или мобильное приложение, а при визите в отделение достаточно показать код из приложения. Это позволяет избежать очередей и получать почту в максимально комфортных условиях.

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