Почта России упростила летнюю переадресацию отправлений для дачников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почта России запустила удобный сервис переадресации отправлений, который особенно востребован в летний сезон. Теперь жители мегаполисов, уезжающие на дачи, могут получать почту по новому адресу без дополнительных сложностей.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Почты России, для оформления переадресации достаточно обратиться в любое почтовое отделение с паспортом и заполнить заявление. Услуга доступна по всей стране и позволяет получать письма и посылки в удобном для клиента отделении.

В этом году сервис стал еще удобнее - появилась возможность переадресовывать курьерские отправления. Клиенты могут заранее записаться на получение через сайт или мобильное приложение, а при визите в отделение достаточно показать код из приложения. Это позволяет избежать очередей и получать почту в максимально комфортных условиях.