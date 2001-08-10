"Сахалинэнерго" трудоустроило 80 студентов на летнюю практику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 80 студентов энергетических специальностей проходят летнюю практику на предприятиях ПАО "Сахалинэнерго". Компания рассматривает эту программу как эффективный способ подготовки будущих кадров для энергетической отрасли региона.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе компании, практиканты из ведущих учебных заведений Сахалина участвуют в реальных производственных процессах. Студенты осматривают электрооборудование, помогают в инвентаризации складов, обновляют техническую документацию и выполняют несложные ремонтные работы под руководством опытных наставников.

Генеральный директор ПАО "Сахалинэнерго" Павел Яковлев подчеркнул важность такой практики: "Мы целенаправленно инвестируем в подготовку молодых специалистов, чтобы они приходили на производство с необходимыми навыками. Многие из нынешних практикантов в перспективе могут пополнить наш коллектив". Программа стажировки является частью стратегии компании по развитию сотрудничества с образовательными учреждениями региона и формированию кадрового резерва.