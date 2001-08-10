На морской отдых на Дальнем Востоке туристы закладывают "карманные" 1,5 тыс рублей в день
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Летний отдых в Приморье вошел в топ-5 по размеру карманных расходов для россиян. Первые строки в топе самых дорогостоящих мест отдыха по этому критерию заняли Сочи и Анапа, далее следуют город-курорт в Алтайском крае Белокуриха и Ялта. При этом наиболее популярные регионы для поездок чуть другие: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, и только потом - Сочи и Анапа. Об этом рассказали аналитики ВТБ, основываясь на данных ИИ-сервиса банка «Геоплатформа».
Так, например, в Сочи средняя величина карманных расходов путешественников составляет 2 482 руб. в день на человека. В Анапе туристы тратят порядка 2 197 руб. в день, в Белокурихе – 2 132 руб. В этих городах средняя продолжительность летнего отдыха составляет 11 дней. В Ялту в среднем едут на 12 дней и тратят по 2 020 руб. ежедневно. Путешествие во Владивосток обычно составляет 14 дней, а на карманные расходы туристы направляют 1 533 руб. в день на человека.
Самые большие любители летних путешествий живут в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, в Свердловской области, а также в Краснодарском крае. На них приходится до 50% от всех путешествий по стране в летний период.
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