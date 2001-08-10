"Геоскан" приступила к масштабной аэросъемке Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Группа компаний «Геоскан» начала подготовку к беспилотной аэрофотосъемке Сахалинской области общей площадью 1410 кв. км. До 2026 года специалисты создадут цифровые ортофотопланы всех муниципалитетов региона и уникальные 3D-модели Северо-Курильска и острова Монерон, которые лягут в основу тематических карт для развития инфраструктуры и инвестиций.
Сейчас сотрудники компании проводят планово-высотную подготовку: расставляют контрольные точки для геопривязки будущих снимков. Часть работ уже выполнена в районах Холмска и Южно-Сахалинска. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ГК «Геоскан», съемку будут вести беспилотные системы «Геоскан 201», «Геоскан 701» и Gemini, оснащенные профессиональными фотокамерами.
На основе полученных данных компания разработает специализированные карты для актуализации подземных коммуникаций, инвентаризации строительных объектов, оценки инвестиционной привлекательности и транспортной доступности. «Наши специалисты имеют многолетний опыт аэросъемки с БАС по всему миру, включая Сахалин, — подчеркнул директор департамента услуг ГК „Геоскан“ Илья Демко. — С 2023 года мы отсняли здесь свыше 1000 кв. км и готовы качественно выполнить новый масштабный проект».
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