В Южно-Сахалинске перекроют улицу Чехова для замены 260 метров теплотрассы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

АО «Сахалинская коммунальная компания» (СКК) начало масштабные работы по замене участка теплосетей на чеховском коллекторе в Южно-Сахалинске. Компания начнет замену более 260 метров теплотрассы на улице Чехова, что потребует временного закрытия движения на этом участке до конца августа и обеспечит надежное теплоснабжение 25 тысяч горожан в предстоящую зиму.

Подрядные организации СКК приступят к работам 7 июля. Для обеспечения безопасности и эффективности строительства коммунальщики полностью перекроют для проезда улицу Чехова на участке от улицы Сахалинской до улицы Курильской, включая перекресток с улицей Курильской. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе городской администрации, компания планирует завершить замену этого критически важного участка к концу августа 2025 года.

Замена изношенных тепловых сетей на чеховском коллекторе является ключевой задачей для предотвращения аварий и гарантии бесперебойного теплоснабжения значительной части города в отопительный сезон 2025-2026 годов. Этот проект – часть большой программы АО "СКК" по модернизации городской инфраструктуры теплоснабжения в 2025 году. Параллельно компания ведет капитальный ремонт теплотрасс в 14-м микрорайоне, на пересечении улицы Горной и переулка Партизанского, а также заменяет участки на физкультурном и комсомольском коллекторах. Все эти работы направлены на повышение надежности и качества теплоснабжения областного центра.