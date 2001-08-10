Опрос ВТБ: россияне проявляют интерес к цифровому рублю, но не спешат отказываться от наличных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Согласно результатам опроса*, проведенного ВТБ к Финансовому конгрессу Банка России, около 25% россиян активно используют онлайн-платежи и редко расплачиваются наличными. В то же время 10% респондентов поддерживают идею полного перехода на цифровые платежи. Более половины опрошенных выразили мнение, что ликвидировать наличные средства полностью нецелесообразно.
"Россияне в целом положительно относятся к цифровому рублю: 46% готовы переводить свои средства в эту валюту при определенных условиях. Молодежь, в частности, проявляет особую открытость к цифровизации: более 25% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет согласны перевести деньги в цифровой рубль при условии начисления кешбэка", - отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он также добавил, что массовое внедрение цифрового рубля в России намечено на 2026 год, а ВТБ уже завершил настройку технологической инфраструктуры для его использования.
Среди возможностей применения цифрового рубля рассматриваются социальные выплаты, уплата штрафов, открытие счетов и пополнение транспортных карт. Опрос также выявил, что четверть россиян считает идентификацию по взгляду наиболее перспективной для банковских операций будущего. Среди других вариантов респонденты назвали расшифровку ДНК (21%) и голосовую идентификацию (12%).
Что касается внедрения технологий искусственного интеллекта в сферу личных финансов, большинство участников опроса поддерживают использование ИИ для решения рутинных задач. 44% респондентов готовы доверить цифровым помощникам своевременную оплату ЖКХ и налогов, тогда как 38% предпочли бы следовать инвестиционным рекомендациям. Интерес к таким услугам особенно высок среди жителей Москвы и городов-миллионников.
При этом большинство респондентов (63%) выступают против внедрения платежных чипов. Лишь 17% готовы записать на чип свои паспортные данные и данные банковских карт, если такая возможность появится. Большинство опрошенных также подчеркивают важность сохранения традиционных офисов банков для общения с экспертами и консультантами.
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*Опрос проводился среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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