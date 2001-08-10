В Сахалинской области открылись новые центры общения для пожилых людей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июне 2025 года в Сахалинской области заработали новые Центры общения для старшего поколения. Жители Томари, Смирных, Охи и Южно-Курильска уже оценили современные пространства для досуга, обучения и социальной активности.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном отделении СФР, торжественные открытия центров прошли с участием местных властей, представителей "Единой России" и активистов старшего возраста. На мероприятиях гости узнали о концепции работы новых пространств и ближайших планах мероприятий.

Центры создали для развития социальных связей, повышения компьютерной и финансовой грамотности, а также поддержания активного образа жизни среди пенсионеров. В ближайшие недели здесь пройдут мастер-классы, лекции и культурные события, которые помогут сахалинцам найти новых друзей и единомышленников.

Учреждения работают по будням с 9:00 до 17:00 по адресам:

Оха, ул. Советская, 31;

Смирных, ул. Маяковского, 5;

Томари, ул. Ломоносова, 11-А;

Южно-Курильск, ул. Океанская, 2-А.

Отделение СФР приглашает всех желающих присоединиться к активностям центров и сделать жизнь старшего поколения более насыщенной и интересной.