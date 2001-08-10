Специалисты провели оздоровительную кругосветку для школьников Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Центра медицинской профилактики совместно с Российским Красным Крестом и Сахалинской областной библиотекой организовали для учеников школы №6 Южно-Сахалинска масштабную профилактическую кругосветку «Здоровым быть модно». Мероприятие в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» охватило 136 детей из пришкольного лагеря и стало частью летней программы по формированию здоровых привычек.

Всего в летнем лагере школы №6 отдыхают 145 ребят. Чтобы обеспечить участие максимального числа детей, организаторы разделили школьников на команды и проводили кругосветку три дня подряд. На пяти тематических площадках ребята получали знания о правильном питании, опасности вредных привычек, пользе физической активности и правилах оказания первой помощи. Как сообщили ТИА "Острова" городской администрации, психологи из ассоциации песочной терапии организовали отдельную станцию. Они провели для участников 15-минутный интерактив «Мир моего лета», рассказывая о важности психологического благополучия.

«Каждая наша станция имеет уникальное наполнение. Ребята проявляли себя в разных сферах, чтобы набрать максимальное количество баллов. Хотя игра ориентирована на учеников начальных классов, они уже демонстрируют хорошие знания и способны самостоятельно формировать полезные привычки для профилактики будущих проблем», – отметила специалист областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Горина.

На площадке Российского Красного Креста школьники повторяли телефоны экстренных служб и осваивали основы первой помощи при бытовых травмах, таких как ушибы или порезы. Специалисты особо подчеркнули важность осторожности дома и на улице, проводя мероприятие в рамках тематической недели по снижению смертности от внешних причин. Они напомнили детям, что невнимательность может привести к серьезным последствиям.

По итогам каждого дня кругосветки «Здоровым быть модно» организаторы вручали победителям памятные подарки, а всех участников поощряли сувенирами. Профилактические беседы и игровые активности в пришкольных лагерях Южно-Сахалинска будут продолжаться все лето, чтобы охватить как можно больше детей.