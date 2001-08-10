Строители ускоряют капремонт сгоревшего дома в Александровске-Сахалинском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Александровске-Сахалинском строители в ускоренном режиме восстанавливают многоквартирный дом, серьезно пострадавший от пожара в начале июня. По поручению губернатора Валерия Лимаренко подрядная организация уже демонтировала сгоревшую крышу и приступила к ее полной замене, параллельно готовясь к обновлению всех поврежденных инженерных сетей, чтобы завершить работы к концу августа.

Возгорание в четырехэтажном доме №34 на улице Красноармейской произошло вечером 4 июня. Огонь нанес значительный ущерб кровле и внутренним коммуникациям. Уже на следующий день специалисты Фонда капитального ремонта Сахалинской области выехали на место, провели обследование здания и оперативно составили подробную дефектную ведомость с перечнем необходимых восстановительных работ.

Подрядчик, компания ООО «Скала», незамедлительно приступил к реализации проекта. Рабочие полностью разобрали поврежденные конструкции крыши, возвели новую стропильную систему и сейчас заканчивают монтаж обрешетки и гидроизоляционного слоя. Как рассказали ТИА "Острова" в Фонде капремонта МКД Сахалинской области, в ближайшие дни строители планируют уложить фальцевое кровельное покрытие, утеплить чердачное перекрытие, установить водосточную систему и ограждения, а также заменить вентиляционные шахты. "Особое внимание уделяем инженерным сетям, которые также пострадали при пожаре. Наша задача – качественно и максимально быстро выполнить все работы, обеспечив жителям комфортные и безопасные условия", – подчеркнула заместитель генерального директора Фонда Полина Цой.

Параллельно с кровельными работами подрядная организация ведет закупку материалов и подготовку к масштабной замене сетей водоснабжения, электроснабжения и водоотведения. К непосредственному монтажу новых коммуникаций строители рассчитывают приступить уже на следующей неделе. Полный комплекс капитального ремонта дома специалисты планируют завершить в установленный срок – к концу августа 2025 года.