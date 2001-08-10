Треть сахалинцев покупает одежду на вещевых рынках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ - Аналитики MTC AdTech провели опрос и выяснили, что дальневосточники чаще других россиян покупают одежду на вещевых рынках. При этом подавляющее большинство дальневосточных, в том числе сахалинских, респондентов, все же предпочитает приобретать одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах - 70%.

По данным опроса аналитиков MTC AdTech, каждый третий дальневосточник (30%) покупает одежду на вещевых рынках. Основными аргументами в пользу выбора вещевых рынков у дальневосточных покупателей стали хороший выбор вещей, подходящих по возрасту и размеру, а также возможность снизить цену, поторговавшись с продавцом. Эти варианты ответа выбрали по 25% опрошенных. Кроме того, каждый пятый респондент оценил возможность примерки и проверки качества вещей на ощупь. А вот по привычке на рынке покупают одежду только 6% дальневосточников.

Основная аудитория вещевых рынков - это представители поколения Х, они же, чаще остальных делают покупки в магазинах люксовых брендов. Беби-бумеры чаще других возрастных групп, одеваются на маркетплейсах. Большая часть аудитории магазинов масс-маркет и секонд-хендов - зумеры. Основная же аудитория ресейл-платформ - поколения Х и Y.

Из тех, кто приобретает предметы гардероба на маркетплейсах, 79% опрошенных покупают одежду, 77% аксессуары и 67% обувь; 59% покупателей магазинов масс-маркет брендов идут туда за одеждой, 54% за аксессуарами и 49% за обувью; 52% участников опроса, которые одеваются на вещевых рынках, приобретают там одежду, 50% аксессуары и 41% обувь.

В магазины люксовых брендов, на ресейл площадки и в секонд-хенды чаще, чем за одеждой и обувью, идут за аксессуарами. При этом, 62% респондентов покупают аксессуары в магазинах люксовых брендов, 60% - на ресейл платформах и 56% в секонд-хендах.

"Ценности разных поколений сказываются на паттернах покупки предметов гардероба. Например, поколение Х формировалось в расцвет вещевых рынков, им привычно покупать вещи именно там. При этом данная аудитория активно пользуется интернетом и потенциально может перейти к онлайн-покупкам на маркетплейсах - для таких площадок это зона роста. Зумеры хотят выглядеть модно и привлекательно, но пока не обладают достаточным доходом для люксовых брендов, поэтому выбирают демократичный масс-маркет. Однако, аудитории разных площадок все чаще пересекаются, и возникает необходимость точного таргетинга с учетом не только социально-демографического портрета, но и покупательских паттернов, поэтому мы видим на рынке фешн растущий спрос на данные Big Data", - говорит коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

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Об опросе

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в мае 2025 года.

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Поколения

Беби-бумеры - с 1946 по 1964 гг.

Поколение X (иксы) - с 1965 по 1980 гг.

Поколение Y (миллениалы) - с 1981 по 1995 гг.

Поколение Z (зумеры) - с 1996 по 2010 года.

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О МТС AdTech

Рекламная вертикаль МТС занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-продуктов на основе технологий Big Data и AI. Среди ключевых решений: Маркетолог PRO - цифровой рекламный инструментарий для крупного бизнеса и агентств, вошедшие в AdTech-контур компания Buzzoola и MTS Ads Premium video; DSP-платформа Segmento и платформа для размещения рекламы через блогеров Getblogger, а также собственная DSP-платформа для запуска programmatic-рекламы, рекламная биржа (AdEx) и SSP-платформа, МедиаСкаут - оператор рекламных данных, платформа омниканального маркетинга МТС OmniChannel и рекламная платформа для запуска рекламы на базе Big Data МТС - МТС Маркетолог.