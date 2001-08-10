Водители сахалинского водоканала отрабатывают навыки для соревнований в Оренбурге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты "РВК-Сахалин" усиленно готовятся к всероссийскому конкурсу профессионального мастерства "Мастер-2025", который пройдет в конце августа в Оренбурге. Восемь сотрудников компании, включая водителей, аварийщиков и лаборанта, будут отстаивать честь Сахалинской области среди коллег из всех филиалов группы "Росводоканал".

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", водители предприятия сейчас активно тренируются на специальной площадке. Они отрабатывают сложные элементы вождения: маневрирование "змейкой", заезд в гараж задним ходом и подъем на эстакаду. Особое внимание уделяется управлению тяжелой спецтехникой, что особенно важно для работы в условиях сахалинского климата.

"Наши водители ежедневно сталкиваются с необходимостью оперативно доставлять бригады к местам аварий, часто в стесненных городских условиях, - пояснил представитель компании. - Конкурсная подготовка помогает не только показать профессиональный уровень, но и совершенствовать навыки для повседневной работы". Водитель Максим Медведчиков отметил, что полученный опыт особенно пригодится в предстоящую зиму. Всего сахалинской команде предстоит продемонстрировать свое мастерство в восьми различных дисциплинах.