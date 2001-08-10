"Страшно красивое" небо сфотографировали над амурским городом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Новобурейском жители любовались "страшно красивым небом". Грозовой вал накрыл поселок 2 июля. Живописными кадрами поделился ИА "Порт Амур", ссылаясь на телеграм-канал администрации Бурейского округа.
"Страшно красивое небо в Новобурейском. Вечер подарил нам невероятные краски и атмосферу. Мы решили поделиться с вами фото, которые прислали наши подписчики. Каждый снимок передает уникальную красоту этого момента. Спасибо всем, кто делится своими впечатлениями", - написали в телеграм-канале.
Как пояснила информационному агентству главный синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина, на фотографиях - мощное кучево-дождевое облако. При этом очень хорошо виден грозовой вал.
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