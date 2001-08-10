Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июля 2025
Сейчас 14:07
78,65|92,68
На Сахалине рабочий упал с высоты и погиб
13:00, | Новости общества Сахалина и Курил

"Страшно красивое" небо сфотографировали над амурским городом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Новобурейском жители любовались "страшно красивым небом". Грозовой вал накрыл поселок 2 июля. Живописными кадрами поделился ИА "Порт Амур", ссылаясь на телеграм-канал администрации Бурейского округа.

"Страшно красивое небо в Новобурейском. Вечер подарил нам невероятные краски и атмосферу. Мы решили поделиться с вами фото, которые прислали наши подписчики. Каждый снимок передает уникальную красоту этого момента. Спасибо всем, кто делится своими впечатлениями", - написали в телеграм-канале.

Как пояснила информационному агентству главный синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина, на фотографиях - мощное кучево-дождевое облако. При этом очень хорошо виден грозовой вал.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?