"Страшно красивое" небо сфотографировали над амурским городом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Новобурейском жители любовались "страшно красивым небом". Грозовой вал накрыл поселок 2 июля. Живописными кадрами поделился ИА "Порт Амур", ссылаясь на телеграм-канал администрации Бурейского округа.

"Страшно красивое небо в Новобурейском. Вечер подарил нам невероятные краски и атмосферу. Мы решили поделиться с вами фото, которые прислали наши подписчики. Каждый снимок передает уникальную красоту этого момента. Спасибо всем, кто делится своими впечатлениями", - написали в телеграм-канале.

Как пояснила информационному агентству главный синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина, на фотографиях - мощное кучево-дождевое облако. При этом очень хорошо виден грозовой вал.