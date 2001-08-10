Жители Приамурья задолжали на свет и тепло 1,3 миллиарда рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области ДЭК усилила работу с населением по взысканию долгов за свет и тепло. По оперативным данным, общая сумма долга за электроэнергию и теплоснабжение превышает 1,3 миллиарда рублей, из которых 678,4 миллиона приходится на электроэнергию и 628,1 миллиона - на тепло, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу Дальневосточной энергетической компании

На всей территории Приамурья проходят массовые ограничения электроснабжения и горячего водоснабжения. К началу июля отключенными от энергоресурсов могут оказаться более 1,5 тысячи должников. Рейды по адресам неплательщиков проходят ежедневно.

Амурчанам советуют не игнорировать предупреждения о предстоящем применении санкций. Если в течение 20 дней с момента получения такой информации потребитель не рассчитается с долгом, либо не заключит соглашение о его реструктуризации, энергетики вправе прекратить предоставление коммунальных услуг без повторного предупреждения. Для возобновления энергоснабжения потребуется оплатить не только долг, но также пени за просрочку платежей и услугу по подключению.

Также в компании отметили, что в случае возбуждения исполнительного производства на плечи должников помимо основного долга ложатся и судебные издержки в виде оплаты госпошлины, а также исполнительский сбор за работу судебных приставов.

Узнать о состоянии лицевого счета жители Амурской области могут, не дожидаясь квитанций. Данные доступны в Личном кабинете клиента ДЭК на сайте и в мобильном приложении.