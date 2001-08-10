Школьники из Мгачи познакомились с работой пожарных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные села Мгачи организовали познавательную экскурсию для местных школьников. Дети смогли не только увидеть работу спасателей изнутри, но и примерить специальное снаряжение, а также познакомиться с пожарной техникой.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, начальник караула И.Р. Абдулин и водитель В.П. Пашкевич провели ребят по помещениям пожарной части, подробно объяснив особенности своей профессии. Особый интерес у школьников вызвала демонстрация спасательных узлов на тренировочном манекене.

Во время экскурсии дети примерили настоящую боевую одежду пожарных, познакомились с газодымозащитным оборудованием и осмотрели спецтехнику в депо. В завершение мероприятия пожарные напомнили школьникам основные правила пожарной безопасности, которые помогут избежать чрезвычайных ситуаций.