Сахалин готовится к празднованию Дня молодежи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область готовится к масштабному празднованию Дня молодежи, который в этом году пройдет под девизом "Знай. Люби. Гордись. Приумножай". Центральным событием станет фестиваль "Счастливое материнство", где представят уникальную программу поддержки женщин, совмещающих материнство с профессиональной деятельностью.

Как рассказали ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области, фестиваль состоится при поддержке регионального правительства в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Специалисты разработали программу "Навигатор счастливого материнства", включающую 9 ключевых шагов для женщин - от планирования беременности до возвращения к профессиональной деятельности после родов.

27 июня в парке имени Гагарина с 16:00 до 19:00 развернется основная программа фестиваля. В большом образовательном шатре у озера Верхнего женщины смогут получить консультации врачей, узнать о социальных выплатах и услугах "Корпорации нянь". На следующий день, 28 июня, мероприятие продолжится на поляне за теннисным кортом, где пройдут встречи с экспертами по трудоустройству и безопасной перевозке детей. Для маленьких посетителей организаторы подготовили развлекательную программу с аниматорами и интерактивными площадками.