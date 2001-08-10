Сахалин готовится к празднованию Дня молодежи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область готовится к масштабному празднованию Дня молодежи, который в этом году пройдет под девизом "Знай. Люби. Гордись. Приумножай". Центральным событием станет фестиваль "Счастливое материнство", где представят уникальную программу поддержки женщин, совмещающих материнство с профессиональной деятельностью.
Как рассказали ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области, фестиваль состоится при поддержке регионального правительства в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Специалисты разработали программу "Навигатор счастливого материнства", включающую 9 ключевых шагов для женщин - от планирования беременности до возвращения к профессиональной деятельности после родов.
27 июня в парке имени Гагарина с 16:00 до 19:00 развернется основная программа фестиваля. В большом образовательном шатре у озера Верхнего женщины смогут получить консультации врачей, узнать о социальных выплатах и услугах "Корпорации нянь". На следующий день, 28 июня, мероприятие продолжится на поляне за теннисным кортом, где пройдут встречи с экспертами по трудоустройству и безопасной перевозке детей. Для маленьких посетителей организаторы подготовили развлекательную программу с аниматорами и интерактивными площадками.
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