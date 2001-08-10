Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июня 2025
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09:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине за день камеры зафиксировали более 2300 нарушений ПДД

На Сахалине за день камеры зафиксировали более 2300 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за последние сутки не произошло ни одного ДТП с пострадавшими, однако сотрудники ГИБДД выявили сотни нарушений ПДД. Особое внимание привлекли 23 водителя: 12 из них управляли автомобилями в состоянии опьянения, а 11 - вовсе не имели права садиться за руль.

Как сообщили ТИА "Острова" в областной Госавтоинспекции, инспекторы за день пресекли 136 нарушений. Помимо задержания нетрезвых и нелегальных водителей, они привлекли к ответственности тех, кто выезжал на встречную полосу (4 случая), управлял незарегистрированными машинами (3 водителя) или перевозил детей с нарушениями (9 водителей). Также выявлены нарушения по тонировке стекол (7 случаев), неисправным глушителям (4 водителя) и отказу уступать дорогу пешеходам (9 нарушителей). Шесть автомобилей отправили на штрафстоянку.

Камеры фиксации зафиксировали еще 2346 нарушений. Больше всего водителей превышали скорость (1304 случая), еще 627 не пристегивались ремнями безопасности, а 81 автомобилист выехал на встречную полосу. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, автоматические комплексы также зафиксировали 107 проездов на красный свет и 9 случаев, когда водители не пропустили пешеходов. Кроме того, шесть человек попали под административное производство за неуплату штрафов в установленный срок.

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