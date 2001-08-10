На Сахалине за день камеры зафиксировали более 2300 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за последние сутки не произошло ни одного ДТП с пострадавшими, однако сотрудники ГИБДД выявили сотни нарушений ПДД. Особое внимание привлекли 23 водителя: 12 из них управляли автомобилями в состоянии опьянения, а 11 - вовсе не имели права садиться за руль.
Как сообщили ТИА "Острова" в областной Госавтоинспекции, инспекторы за день пресекли 136 нарушений. Помимо задержания нетрезвых и нелегальных водителей, они привлекли к ответственности тех, кто выезжал на встречную полосу (4 случая), управлял незарегистрированными машинами (3 водителя) или перевозил детей с нарушениями (9 водителей). Также выявлены нарушения по тонировке стекол (7 случаев), неисправным глушителям (4 водителя) и отказу уступать дорогу пешеходам (9 нарушителей). Шесть автомобилей отправили на штрафстоянку.
Камеры фиксации зафиксировали еще 2346 нарушений. Больше всего водителей превышали скорость (1304 случая), еще 627 не пристегивались ремнями безопасности, а 81 автомобилист выехал на встречную полосу. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, автоматические комплексы также зафиксировали 107 проездов на красный свет и 9 случаев, когда водители не пропустили пешеходов. Кроме того, шесть человек попали под административное производство за неуплату штрафов в установленный срок.
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