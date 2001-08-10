Юных талантливых южносахалинцев за особые успехи наградили премиями и стипендиями мэра города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице особо отметили юношей и девушек, отличившихся в учебе, творческой, исследовательской деятельности, спорте и искусстве. Более 70 ребят получили различные премии и стипендии за выдающиеся успехи. Торжественное мероприятие прошло в гимназии № 2.
С большими достижениями школьников поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
- Сегодня по традиции мы славим тех, кто своими достижениями прославляет наш город и область. Мы вами гордимся! В Южно-Сахалинске много внимания уделяется молодежи - пройдет немного времени и именно вы, молодые люди, повзрослев, будете руководить предприятиями, будете строителями, учителями, врачами и др. - одним словом, будете жить и прославлять наш город. Чем больше талантливых людей, креативных и способных, как вы, тем лучше и конкурентоспособнее будет наш город! Желаю всем счастья, удачи, добра. Верьте в себя и добивайтесь поставленных целей!, - отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Именные стипендии мэра получили 25 ребят. Среди них - ученица 11 класса школы № 23 им. П.А. Леонова Виталина Шумкина.
- Уже второй раз награждена за особые успехи в учебе, в творческой деятельности, участие в олимпиадах. Ранее была номинирована в 21-м году. Очень рада, конечно, что мэрия награждает ребят, которые трудятся и стараются — наш труд оценен, старания не проходят бесследно. Отдельная благодарность - педагогам, которые всегда помогают, призывают участвовать, и родителям, которые также поддерживают в начинаниях, - делится Виталина.
В торжественном мероприятии также приняли участие директор департамента образования администрации Светлана Мирова, депутат Городской Думы Татьяна Рудакова. С теплыми словами напутствия они поздравляли учеников.
Роман Федоров из 10 класса школы № 23 впервые получил стипендию «Лучший по предмету» - у него высокое знание анлийского языка. Парень делится: к успеху привели труд, старания и помощь наставника.
- Участвовал в городских, всероссийских олимпиадах, во многих международных. Толчок мне дали родители, потом наставники. Хочу передать особую благодарность Валентине Васильевне Берёзиной - дала мне большой стимул, - рассказал Роман.
Праздничную атмосферу создавали выступления школьных творческих коллективов.
Помимо именных стипендий мэра, семеро школьников Южно-Сахалинска награждены разовыми стипендиями «Творческая одаренность». Разовые стипендии «Лучший по предмету» получили 20 ребят. Ряд студий, образцовых детских коллективов, команды лицеев, школьный медиацентр, отдельные ученики получили премии «Творческая одаренность», «Конкурс» и «Интеллект».
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