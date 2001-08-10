Тихоокеанское
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10:12, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске построен газопровод для догазификации микрорайона Владимировка

В Южно-Сахалинске построен газопровод для догазификации микрорайона Владимировка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» построили и ввели в эксплуатацию газопровод протяженностью 3,7 км для догазификации микрорайона Владимировка в Южно-Сахалинске.

Новые сети позволяют подключить к газоснабжению 87 домовладений. С жителями микрорайона заключено 78 договоров.

«Мы поэтапно создаем возможность газификации домовладений микрорайона Владимировка. Эта работа будет продолжена. Жителям необходимо подготовить свои домовладения к приему газа, чтобы как можно скорее начать пользоваться экономичным и удобным сетевым топливом», – подчеркнул заместитель генерального директора по строительству и инвестициям ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» Сергей Хакимов."

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