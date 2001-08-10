С представителями организаций, расположенных в центре города, обсуждают вопросы транспортной реформы и создания комфортной среды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На одну из первых встреч пригласили представителей организаций, расположенных на ул. Дзержинского. Сотрудники администрации Южно-Сахалинска подробно рассказали о планах по модернизации инфраструктуры города в рамках масштабной транспортной реформы.

Акцент был сделан на развитии общественного транспорта: приобретении новых комфортабельных автобусов, оптимизации расписания и внедрении системы оплаты перевозчикам за фактически выполненные рейсы.

Также на обсуждение представили пилотный проект платной парковки для выявления потенциальных плюсов, проблем и поиска оптимальных решений, учитывающих интересы всех сторон.

- Мы стремимся создать комфортные и безопасные условия для передвижения по городу, - подчеркнул вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов. — В то же время видим, что в часы пик в центре города сложно проехать и припарковаться. Реализация пилотного проекта платных парковок — это необходимая мера для обеспечения оборачиваемости парковочных мест, чтобы каждый житель мог оперативно получить необходимые услуги в государственных учреждениях, банках и социальных организациях.

В ходе встречи представители организаций активно высказывали свои предложения. Среди ключевых вопросов, поднятых участниками, были:

этапность внедрения (подчеркнута необходимость постепенного внедрения платных парковок);

альтернативные и перехватывающие парковки (предложено рассмотреть возможность организации перехватывающих парковок на конечных автобусных остановках);

нагрузка на общественный транспорт (выражены опасения по поводу возможного увеличения пассажиропотока и необходимости обеспечения регулярности и вместимости автобусов).

Все предложения будут детально рассмотрены и учтены при реализации проекта. Было отмечено, что процессы развития общественного транспорта и организации парковочного пространства взаимосвязаны и будут регулироваться в зависимости от потребностей жителей.

Администрация Южно-Сахалинска открыта к диалогу и готова к дальнейшему обсуждению деталей проекта с жителями и организациями города.

- Каждый день мы сталкиваемся с неудобствами на дорогах, тротуарах, в поиске парковки. Разве это нормально? Разве мы не хотим, чтобы наш город стал удобнее для всех: пешеходов, водителей, велосипедистов, родителей с колясками, маломобильных граждан. В Южно-Сахалинске сейчас идет активная работа над тем, чтобы это изменить. Обсуждаются ключевые вопросы транспортной инфраструктуры и доступности социальных объектов. Цель — найти баланс интересов всех, кто пользуется городским пространством, - отметила председатель городского общественного совета Алена Силачева, которая также приняла участие во встрече.

Напомним, пилотный проект по внедрению первой муниципальной парковки в Южно-Сахалинске планируется запустить в июле этого года. На ул. Дзержинского на участке от Коммунистического пр. до ул. Антона Буюклы.

Уже сейчас мэрия определила перечень льготных категорий горожан, которые будут ставить свои авто бесплатно:

участники специальной военной операции и их семьи;

многодетные семьи;

владельцы электромобилей (в том случае, если парковка оснащена зарядными устройствами для транспортных средств с электродвигателями, а также в течение времени зарядки батареи);

инвалиды 1-ой и 2-ой группы;

законные представители ребенка-инвалида и иные лица, перевозящие инвалида (в том случае, когда инвалид имеет противопоказания к управлению автотранспортом);

участники Великой Отечественной войны;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Добавим, пилотный проект по внедрению первой платной муниципальной парковки предполагает проведение круглых столов с экспертным сообществом и обсуждение новой для города инициативы в различных форматах. Администрация областного центра изучит общественное мнение в том числе с использованием социального проектирования и анкеты горожанина.