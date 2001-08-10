МТС впервые в истории запустила связь на северокурильском острове Шумшу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске первой в истории базовой станции на северокурильском острове Шумшу. Новое телеком-оборудование обеспечивает голосовую связь и мобильный интернет стандарта LTE в месте раскопок, проходящих на острове в рамках исторической экспедиции.
Базовая станция МТС на острове Шумшу поддерживает два стандарта связи - GSM-900 и LTE-1800. Это позволяет обеспечить надежную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет до 90 Мбит/с на большей части территории острова. Конструкция расположена в северной части острова, она полностью автономна, а электропитание осуществляется от дизель-генератора. Чтобы запустить базовую станцию в работу, специалисты МТС организовали радиорелейную линию связи от Северо-Курильска до Шумшу.
В рамках подготовки к 80-летию окончания Второй мировой войны на Шумшу создается военно-исторический мемориальный комплекс, и в настоящее время здесь ведутся исторические раскопки. Открытие мемориала запланировано на 18 августа 2025 года. С появлением цифровой инфраструктуры МТС, лагерь историков будет перебазирован ближе к месту раскопок. Ранее отсутствие связи на острове было блокирующим фактором для ученых.
«Строительство базовой станции на отдаленном северокурильском острове - масштабный проект, требующий высокой технической экспертизы и значительных усилий. Основная сложность монтажа телеком-оборудования заключалась в логистике - специалисты ежедневно преодолевали расстояние более 30 км. по воде. Работы осложняли и непростые климатические условия - непрерывные дожди и штормовой ветер. Однако нам удалось успешно преодолеть все препятствия и запустить связь на острове Шумшу. Проект реализован совместно с Министерством цифрового развития Сахалинской области», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
«Во время экспедиций на Шумшу я на собственном опыте убедился, насколько связь — это вопрос не просто комфорта, а профессиональной необходимости. Раньше дорога до острова занимала пять суток через три региона, а на месте нас встречали шквальный ветер и дожди, заглушавшие даже сигналы металлоискателей. Передать репортаж или координатно-временные данные для архива было почти невозможно: связь «ловилась» урывками, а то и вовсе отсутствовала. Сейчас же стабильный интернет и мобильная связь стали реальностью. Для журналиста это революция: мы можем вести прямые включения с места событий, оперативно публиковать материалы, координироваться с коллегами и историками по всему миру. Особенно ценно это для Шумшу — места, где каждый камень хранит память об исторических событиях. Теперь мы способны рассказывать его историю в реальном времени. Как автор фильма о Курильской десантной операции, я знаю: такие истории нельзя откладывать «на потом». Связь дает им голос здесь и сейчас», - рассказал участник экспедиции, корреспондент телеканала «ОТВ Сахалин» Евгений Коньков.
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