Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июня 2025
Сейчас 10:49
78,72|90,31
В селе Ясное горела баня
16:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Комфортная инфраструктура и безопасные маршруты: на пр. Мира закладывают фундамент нового моста

Комфортная инфраструктура и безопасные маршруты: на пр. Мира закладывают фундамент нового моста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные работы ведутся на участке пр. Мира от ул. Сахалинской до ул. Крайней.

            Напомним, капитальный ремонт пр. Мира затронет внушительный участок дорожной магистрали — более 2 км. Работы разделены на два этапа. Первый — от ул. Пионерской до ул. Украинской, второй от ул. Сахалинской до ул. Пионерской. Сейчас в активной фазе работы в рамках второго этапа капремонта.

            - Задействовано большое количество людей, техники. Хочу отметить, что проспект ремонтируется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». После завершения основных работ будут обустроены тротуарные и пешеходные зоны, подъезды к социально значимым объектам. В частности, к поликлинике №2, травматологическому пункту на пересечении с улицей Пионерской, спортивной школе восточных единоборств, - отмечает заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Судник.

            Продолжается строительство нового моста: ведется обустройство фундамента. Планируется, что основной конструктив сооружения будет завершен в начале сентября. Кроме того, на участке ведется обустройство ливневой канализации и замена других инженерных коммуникаций. Срок окончания работ — до 1 ноября.

            Одновременно ведутся земляные работы на другом участке пр. Мира: от ул. Пионерской до ул. Украинской. Контракт переходящий, поэтому завершить капремонт планируется в конце 2026 года. В настоящее время работы сосредоточены на участке от ул. Пионерской до ул. Крайней. Здесь также будет произведена замена инженерных коммуникаций и обустройство ливневой канализации, после чего выполнено асфальтирование и благоустройство пешеходной зоны.

            Модернизация дорожной инфраструктуры – часть комплексной программы, реализуемой в Южно-Сахалинске по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Ход работ находится на личном контроле главы области. Качественные дороги – залог комфорта жителей и стимул для экономического развития региона.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?