Аэровокзал «Южно-Сахалинск» улучшает семейные сервисы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для удобства юных пассажиров и их родителей в главной авиагавани островов обновили комнату матери и ребёнка. В пространстве для отдыха изменили зонирование и дополнили наборы для сна и игр оборудованием.
Так, после реконструкции в комнате матери и ребёнка открыли отдельную кухню. Её оснастили раковиной, гарнитуром, холодильником, микроволновкой и кулером. Ранее секция для готовки располагалась прямо в игровой. Теперь же родители могут развести смесь в уединении, а после – отдохнуть в развлекательном зале, наблюдая за ребёнком. Здесь для мам и пап освободившееся из-под кухни пространство оборудовали мягкими креслами.
Кроме того, сотрудники аэровокзала расширили ассортимент игрушек, а в спальню закупили новые ортопедические матрасы на кровати для сна малышей и подростков. Тут же установили шкаф с постельным. Пассажиры могут в любой момент воспользоваться индивидуальным комплектом, а после – убрать его в урну. Количество сидячих мест для родителей тоже увеличили.
В холле специалисты оборудовали раздевалку для родителей и пеленальный столик для малышей. На входе в комнату разместили парковку для колясок. Зоны украсили изображениями маскота аэровокзала – приветливым сивучем. Ушастый тюлень, нарисованный в стиле мультиков, дополняет интерьер воздушной гавани и помогает мамам и папам сориентироваться, где и что расположено в пространстве для их отдыха перед полётом.
«Наши службы понимают: перелёт с малышом – трепетный момент. Чтобы оградить семьи с детками от лишнего стресса, аэровокзал совершенствует свои сервисы. Это особенно актуально сегодня, когда на Сахалине и Курилах объявлен год счастливого материнства. После наших обновлений мамочки могут не беспокоиться: им будет у нас максимально комфортно, мы сможем удовлетворить любой их запрос», - отметила начальник службы развития производственной системы и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.
Вслед за комнатой матери и ребёнка в общей зоне обновление семейных сервисов ждёт и зал ожидания вылетов. Там планируют обустроить игровую площадку для детей разного возраста, а также пространство для пеленания младенцев.
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