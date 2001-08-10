Сергей Надсадин потребовал в кратчайшие сроки восстановить благоустройство в микрорайонах 13 и 13а

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сигналы о неудовлетворительном состоянии придомовых территорий и проездов после прокладки сетей водо- и газоснабжения в соцсети мэра направили жители домов из БКМ.

В том, что претензии людей обоснованы, мэр убедился лично во время утреннего инспекционного выезда на место. Сергей Надсадин заслушал доклады ответственных лиц, в том числе со стороны РВК Сахалин и Газпрома. Сейчас ряд проблемных участков засыпаны щебнем. Однако, такая ситуация мэра не устроила. Он потребовал в максимально сжатые сроки выполнить асфальтирование там, где было нарушено благоустройство.

- Потребовал от своих подчиненных усилить контроль. В том виде, в котором эта территория находится сейчас, она быть не должна. Комфорт людей для нас — безусловный приоритет, - подчеркнул Сергей Надсадин.

В ходе совещания генеральный директор «РВК Сахалин» Алексей Смоленский сообщил о затруднениях с переключением некоторых абонентов на новые сети водоснабжения. Сергей Надсадин поручил активизировать разъяснительную работу с жителями при содействии депутатского корпуса и администрации. Чем быстрее будут подключены все абоненты, тем скорее подрядчики смогут приступить к полному восстановлению асфальтового покрытия.

Создание и поддержание комфортной городской среды остается ключевым направлением работы администрации Южно-Сахалинска. Муниципалитет оперативно реагирует на обращения горожан. Каждая проблемная ситуация, как в данном случае, берется на контроль, а сигналы от жителей становятся основанием для рабочих выездов главы города и профильных структур и принятия решений.