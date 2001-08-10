11 проектов благоустройства представит Сахалинская область на Всероссийском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные эксперты одобрили 11 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в ДФО. Презентации конкурсных проектов рассмотрели на заседании региональной межведомственной комиссии. Конкурс проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина, начиная с 2018 года, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

За выделение средств из федерального бюджета поборются проекты благоустройства из 11 городов – Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова, Холмска, Охи, Поронайска, Анивы, Южно-Курильска. В новой категории с суммой федерального гранта 20 миллионов рублей представлен Макаров. Впервые в конкурсе примут участие Смирных и Углегорск.

– Всероссийский конкурс является важным инструментом в создании комфортной городской среды, поскольку способствует повышению качества жизни горожан, развитию городской инфраструктуры и формированию привлекательных общественных пространств. Со своей стороны, мы обязаны качественно реализовывать ‎ мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания граждан в населенных пунктах Сахалинской области, – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Аристархов.

В текущем году Охинский городской округ представил проект «Пушной переулок. Благоустройство линейного парка по ул. Советская». Его концепция основывается на уникальной идентичности самого северного города Сахалина, сочетающей в себе особенности нефтяного промысла, уникальность северной природы, создавшую сложные условия для строительства, и традиционную культуру самого древнего коренного народа Сахалина - нивхов.

От Южно-Курильска поступила заявка по благоустройству парка Победы, где находятся аллея военной техники и памятник воинам-освободителям Курил. Основная идея проекта – создать парк для отдыха и досуга жителей с живописным видом на океан и вулканы, а также проведения торжественных военно-патриотических мероприятий, посвященных сохранению военной истории этих мест.

Корсаковский городской округ в случае победы планирует продолжить преображение территории вдоль реки Корсаковка (IV этап). В рамках реализации данного этапа планируется создать Квартал знаний, который предусматривает запуск семейных активностей на открытом воздухе – прокат детских электрокаров и зоны с надувными батутами. Эти активности органично дополнят благоустроенное общественное пространство, сделают его более привлекательным для семей с детьми и увеличат вовлеченность посетителей.

От Южно-Сахалинска к участию в конкурсе будет направлен проект общественного пространства для семейного отдыха в форме плейхаба в новом микрорайоне Дальнее в районе жилого квартала «Большая полянка». Здесь планируется создать территорию рекреации с тематическим набором активностей для взрослых и детей.

В ближайшее время сформированные пакеты документов будут направлены в Минстрой России. Ежегодно из федерального бюджета выделяется общий призовой фонд в размере 5 миллиардов рублей, который распределяется среди победителей. В 2023 Минстрой России впервые запустил Всероссийский конкурс отдельно для субъектов Дальнего Востока.

Свою первую победу Сахалинская область одержала в 2022 году с проектом благоустройства территории вдоль реки Корсаковка. С тех пор островной регион активно и успешно принимает участие в конкурсе, обеспечивая привлечение весомых средств федерального бюджета на благоустройство общественных территорий. В 2023 году победителями стали 10 муниципалитетов, в 2024 – еще 6. Так, по состоянию на сегодняшний день в копилке региона – 17 побед.