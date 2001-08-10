Тихоокеанское
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11:04, | Новости общества Сахалина и Курил

11 проектов благоустройства представит Сахалинская область на Всероссийском конкурсе

11 проектов благоустройства представит Сахалинская область на Всероссийском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные эксперты одобрили 11 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в ДФО. Презентации конкурсных проектов рассмотрели на заседании региональной межведомственной комиссии. Конкурс проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина, начиная с 2018 года, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

За выделение средств из федерального бюджета поборются проекты благоустройства из 11 городов – Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова, Холмска, Охи, Поронайска, Анивы, Южно-Курильска. В новой категории с суммой федерального гранта 20 миллионов рублей представлен Макаров. Впервые в конкурсе примут участие Смирных и Углегорск.

– Всероссийский конкурс является важным инструментом в создании комфортной городской среды, поскольку способствует повышению качества жизни горожан, развитию городской инфраструктуры и формированию привлекательных общественных пространств. Со своей стороны, мы обязаны качественно реализовывать ‎ мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания граждан в населенных пунктах Сахалинской области, – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Аристархов.

В текущем году Охинский городской округ представил проект «Пушной переулок. Благоустройство линейного парка по ул. Советская». Его концепция основывается на уникальной идентичности самого северного города Сахалина, сочетающей в себе особенности нефтяного промысла, уникальность северной природы, создавшую сложные условия для строительства, и традиционную культуру самого древнего коренного народа Сахалина - нивхов.

От Южно-Курильска поступила заявка по благоустройству парка Победы, где находятся аллея военной техники и памятник воинам-освободителям Курил. Основная идея проекта – создать парк для отдыха и досуга жителей с живописным видом на океан и вулканы, а также проведения торжественных военно-патриотических мероприятий, посвященных сохранению военной истории этих мест. 

Корсаковский городской округ в случае победы планирует продолжить преображение территории вдоль реки Корсаковка (IV этап). В рамках реализации данного этапа планируется создать Квартал знаний, который предусматривает запуск семейных активностей на открытом воздухе – прокат детских электрокаров и зоны с надувными батутами. Эти активности органично дополнят благоустроенное общественное пространство, сделают его более привлекательным для семей с детьми и увеличат вовлеченность посетителей.

От Южно-Сахалинска к участию в конкурсе будет направлен проект общественного пространства для семейного отдыха в форме плейхаба в новом микрорайоне Дальнее в районе жилого квартала «Большая полянка». Здесь планируется создать территорию рекреации с тематическим набором активностей для взрослых и детей.

В ближайшее время сформированные пакеты документов будут направлены в Минстрой России. Ежегодно из федерального бюджета выделяется общий призовой фонд в размере 5 миллиардов рублей, который распределяется среди победителей. В 2023 Минстрой России впервые запустил Всероссийский конкурс отдельно для субъектов Дальнего Востока.

Свою первую победу Сахалинская область одержала в 2022 году с проектом благоустройства территории вдоль реки Корсаковка. С тех пор островной регион активно и успешно принимает участие в конкурсе, обеспечивая привлечение весомых средств федерального бюджета на благоустройство общественных территорий. В 2023 году победителями стали 10 муниципалитетов, в 2024 – еще 6. Так, по состоянию на сегодняшний день в копилке региона – 17 побед.

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