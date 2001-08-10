Томаринские партийцы реализуют Народную программу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В России растет продолжительность жизни и число долгожителей. Это требует новых подходов, как к медицинскому и социальному обеспечению, так и к организации активного разнообразного досуга людей старшего поколения.
Местное отделение Партии «Единая Россия» реализует задачи Народной программы в рамках проекта «Старшее поколение». Сторонники Томаринского местного отделения Партии «Единая Россия» совместно с «серебряными» волонтерами, школьниками и проживающими в ГБУ «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Доброта» организовали акцию и пополнили книгами уличные шкафы для буккроссинга в сквере «Молодежный» г. Томари.
«Друзья приходите, берите понравившуюся книгу, читайте с удовольствием и обязательно возвращайте её обратно, чтобы кто-то другой смог ее прочитать», - поделилась Мария Зайцева, исполнительный секретарь Томаринского местного отделения Партии «Единая Россия».
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