1 миллион рублей на реализацию своего бизнеса: выпускница форума «ОстроVа» стала победительницей конкурса «Создай НАШЕ»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выпускница всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы Ружена Стафеева стала победительницей конкурса «Создай НАШЕ». Она получила грант на реализацию своего дела в размере 1 миллиона рублей. Ружена Стафеева стала единственным победителем с Дальнего Востока среди 7 миллионов заявок.

В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса молодых предпринимателей «Создай НАШЕ». Его организаторами выступили Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорация МСП и фонд «Молодёжная предпринимательская инициатива». Всего 30 человек из 21 региона России получили грант от фонда «Молодёжная предпринимательская инициатива» и стали участниками акселерационной программы Корпорации МСП.

Сахалинка Ружена Стафеева – единственная участница, которая представляла Дальний Восток на конкурсе и одержала победу. Полученные средства Ружена потратила на развитие гастрономического сувенира «НеВаренье с Сахалина». Проект представляет собой оригинальные пастообразные продукты из морской капусты, добываемой в островном регионе. Приготовленные блюда были дополнены специальной упаковкой. Такой подход позволил выделиться среди других конкурсантов и завоевать внимание жюри конкурса.

«Мы начали работу с отправки ссылки на наш проект в группу самозанятых, но благодаря нашему энтузиазму и поддержке семьи смогли дойти до финала и победить. Теперь у нас есть возможность воплотить нашу мечту в реальность и представить наш регион на всю страну. Конкурс проходил на платформе МСП.рф в несколько этапов: обучение и тестирование. После этого был составлен рейтинг участников, которые прошли в следующий тур. Самый интересный этап – это оформление проекта. Для этого мы составили большую таблицу с финансовой моделью, презентацию и видео проекта. На подготовку всех материалов была дана всего неделя, что достаточно подбадривало и мотивировало работать с большим энтузиазмом», – поделилась Ружена Стафеева.

Победительницу поздравила руководитель Агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько. Она отметила, что в регионе живёт талантливая молодёжь, которая стремится не только к саморазвитию, но и развитию малой родины.

«Я считаю, что это историческое событие. Ружена единственный представитель Дальнего Востока, которая стала победительницей. Это значит, что её дело будет расти и развиваться. Поздравляю Ружену и желаю ей успехов. Отмечу, что во многом, толчком к действиям служит участие в крупных событиях, например, в форуме «ОстроVа». Многие участники после нашего мероприятия начинают мыслить масштабно, искать возможности, которых у нас в стране очень много. Существует огромное количество грантов, конкурсов. Нужно просто понять, что вы можете, что вас обязательно заметят», – отметила Анастасия Кожепенько.

Напомним, всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» пройдёт в Сахалинской области с 28 сентября по 5 октября по поручению Губернатора Валерия Лимаренко в рамках национального проекта «Молодёжь и Дети». На данный момент более тысячи россиян в возрасте от 14 до 35 лет уже подали свои заявки.

Самым популярным направлением стало «Креативные индустрии». На втором месте расположилось направление «ИИ и Информационные технологии», на третьем – «Климат и экология». В этом сезоне для участников доступны такие направления как авиация, медицина, нефть и газ, строительство и инженерия, добыча полезных ископаемых, туризм и гостеприимство, искусство, наука и спорт. Регистрация на событие продлится до 21 июля на платформе Росмолодёжь.Форумы.