Капитальный ремонт дворов стартовал на Сахалине и Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе начались строительно-монтажные работы по капремонту придомовых территорий. В текущем году в Сахалинской области капитально отремонтируют 85 дворов. Благоустройство объектов находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко.

К реализации мероприятий по капремонту дворовых территорий многоквартирных домов приступили в 12 районах области. К сегодняшнему дню работы по обновлению ведутся в 56 дворах, из них в Южно-Сахалинске – в 11 дворах, в Смирныховском районе – в 4.

– В текущем году работа по капитальному ремонту придомовых территорий продолжается и это приносит значительные изменения. Обновление дворов позволяет создать комфортные и безопасные условия для жителей, улучшить качество жизни и повысить эстетическую привлекательность микрорайонов, – подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

В некоторых городских округах капремонт уже вышел на финишную прямую. Так, в Долинском районе новый облик получили 3 двора из планируемых 6 – по улице Набережной, 29 в селе Стародубское, по улице Зеленой, 22 в селе Советском.

В Долинске завершился капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома на улице Владивостокской, 24. Здесь полностью заменили асфальтовое покрытие, обновили тротуары, установили новые бордюры, выполнили озеленение.

– Разница до и после ремонта двора очевидна – стало гораздо уютнее, зеленее вокруг. А самое главное, больше не боишься в темное время суток угодить колесом в яму. Спасибо новенькому асфальту, – поделилась жительница Долинска Яна Мельниченко.

Капитальный ремонт дворов предусматривает широкий перечень работ по обновлению внешнего вида территорий. Это устройство дорожного покрытия, тротуаров и пешеходных дорожек, освещения, обустройство площадок для сбора ТКО и хозяйственных нужд, мест стоянок автомобилей, ремонт дворовых проездов и лестниц на территории. Кроме того, в рамках капремонта возможно устройство малых архитектурных форм – скамеек, урн, фонарей, велопарковок, клумб и оград, а также детских и спортивных площадок. Как правило, выполняются работы по озеленению.

Помимо капитального ремонта еще более 300 придомовых территорий на Сахалине и Курилах охватит текущий (ямочный) ремонт в 2025 году. Он проводится в островном регионе с 2021 года по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.