Жители Южно-Сахалинска выбирают июньский подъезд образцового содержания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице продолжается муниципальный этап ежегодного конкурса «Подъезд образцового содержания». Проголосовать за лучший проект преображения мест общего пользования горожане могут в приложении Острова.65.

Голосование продлится с 18 по 27 июня включительно. В этот раз за звание лучшего в Южно-Сахалинске будут бороться подъезды, расположенные по адресам:

- Анивская, 76 - второй подъезд. Номинация: «Самый уютный подъезд»;

- Есенина, 50 - первый подъезд. Номинация: «Самый креативный подъезд».

Конкурс «Подъезд образцового содержания» проводится в Южно-Сахалинске ежегодно. В его рамках у горожан есть возможность каждый месяц определять самые уютные и креативные подъезды.

В декабре все победители ежемесячных конкурсов по традиции выйдут на областной этап. Он предполагает выявление лучших подъездов Сахалина и Курил. Экспертное жюри подведет итоги в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».

Работы проводятся за счет субсидий из областного, муниципального бюджетов и являются одним из основных направлений реализации губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение».