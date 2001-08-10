Долгожители Поронайского района отмечают дни рождения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Добрая традиция поздравлять долгожителей, ветеранов труда, которые многие годы трудились ради процветания Поронайского района продолжается.

Слова добрых пожеланий юбилярам лично адресуют мэр Поронайского муниципального округа Антон Карпуков, вице-мэры и председатель Собрания Поронайского муниципального округа Виктория Кривошеева.

Дни рождения отпраздновали долгожительницы - жительница Поронайска Евгения Ивановна Пяткова отметила 93-й день рождения, жительница Леонидово Татьяна Дмитриевна Пахомова встретила 85-летний юбилей.

Евгения Ивановна Пяткова родилась в Кировской области. На Сахалин переехали 14 лет назад. Окончив курсы бухгалтера, работала в Краснодарском крае в строительной организации.

Воспитала двоих дочерей, имеет 4 внуков. Имеет звание «Ветеран труда», относится к категории «Дети войны».

Татьяна Дмитриевна Пахомова родилась в Омской области, в совхозе «Путь Ленина». Проживает в Леонидово с 1949 года. Воспитала дочь, имеет четверых внуков и одиннадцать правнуков.

Свою трудовую деятельность начала в дошкольных учреждениях -детские сады «Морячок» и «Ивушка». Более 20 лет работала на предприятиях Министерства Обороны РФ. Награждена почетными грамотами за достигнутые успехи в труде.

Среди жителей села пользуется уважением, является достойным примером для молодежи.