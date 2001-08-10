Каждый восьмой сахалинец высоко оценивает свою финансовую грамотность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС и центр аналитики и исследований MTC AdTech провели опрос на тему финансовой грамотности. Большинство россиян (66%) оценивает свою финансовую грамотность как среднюю. При этом дальневосточные, в том числе сахалинские, респонденты чаще других россиян считают, что разбираются в финансах.

Каждый восьмой опрошенный дальневосточник оценил свой уровень финансовой грамотности как высокий. По этому показателю Дальневосточный федеральный округ уступил только Центральному – здесь каждый шестой считает себя финансово грамотным. О серьезной мотивации к повышению финансовой грамотности чаще всего говорят жители Северного Кавказа и Урала – по 13% респондентов. В Приволжском и Северо-Кавказском округах больше всего тех, кто только начинает разбираться с финансами – 19% и 18% соответственно.

Основной аудиторией, которая заинтересована в росте уровня финансовой грамотности стали женщины: 84% опрошенных россиянок заявили, что хотят улучшить свой уровень управления финансами. Среди мужской аудитории о таком желании сообщили 75% опрошенных. Наименее удовлетворены своим уровнем финансовой грамотности люди в возрасте от 65 лет – 12% среди всех респондентов, выбравших этот ответ. Наиболее финансово грамотными считают себя россияне из возрастных групп 18-24 года – 15% и 25-34 года – 13%.

Эксперты отмечают, что повышение финансовой грамотности актуально для всех возрастов. Молодое население активно изучает тему инвестиций, а людей старшего и пенсионного возраста волнует вопрос накопления. Тема кибербезопасности актуальна для всех, включая детей и подростков.

«Результаты опроса МТС AdTech подчеркивают важность повышения финансовой грамотности среди россиян и банки могут использовать это для построения рекламных кампаний. Важно отметить, что почти треть респондентов рассматривают рассылки от банков как инструмент для самообразования. Следовательно, правильный рекламный контент будет работать не только на привлечение новых клиентов, но и на повышение лояльности существующих. А четкий таргетинг на основе данных Big Data поможет донести полезные знания до каждой целевой аудитории, будь то начинающий инвестор или пенсионер, разбирающийся с процентными ставками по вкладам», – комментирует заместитель генерального директора МТС AdTech Никита Фоминов.