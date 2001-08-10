Фундамент будущего: началось возведение первых этажей новой школы №4

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня мэр Южно-Сахалинска провёл выездное совещание на строительной площадке образовательного комплекса в 19 микрорайоне. Здание рассчитано на 1100 мест — именно столько учеников смогут учиться в одну смену.

Стройка идет на месте бывшей школы №4, которая работала с середины 50-х годов прошлого века. Возводимый объект почти в 3 раза больше предшествующего. Во время совещания мэр отметил своевременность решения о строительстве, оно связанно с необходимостью обновления инфраструктуры микрорайона. Новая школа появляется благодаря слаженной работе муниципалитета с региональным правительством и губернатором Валерием Лимаренко, для которого развитие образовательной инфраструктуры, создание лучших условий для юных сахалинцев и закрепление молодежи на островах — абсолютные приоритеты.

— Новые социальные объекты — это всегда драйвер развития городских микрорайонов. Строящаяся школа — в определенном смысле уникальная: здесь будут бассейн, спортивные залы. Поставил задачу: не забывать о благоустройстве. Оно необходимо не только на территории школы, но и вокруг. Принципиальное решение принято, сейчас решаем вопросы с проектированием прилегающей территории, - подчеркнул мэр.

Общая площадь комплекса превысит 34 тысячи квадратных метров, он будет состоять из 13 антисейсмических блоков с переходами для безопасного перемещения.

Проект включает отдельные зоны для начальной и средней школы, административные помещения, библиотеку, конференц-зал и арт-мастерские по скульптуре, керамике, живописи и техническому творчеству. Также запланированы кабинеты для хоров и оркестра, зимний сад и рекреационные зоны.

Спортивная инфраструктура включает бассейн, зал для танцев и кроссфита, отдельное помещение для кардиотренировок и спортзал с трибунами. Для питания предусмотрена столовая на 550 мест, а для культурных мероприятий — актовый зал на 400 человек с гримёрной.

Исполнительный директор ООО СЗ «Рыбоводстрой» Никита Вернер сообщил, что уже завершаются железобетонные работы цоколя, а строительство идёт по графику.

Планируется завершить тепловой контур здания до конца года — это включает кровлю, утепление фасада и установку витражей. На площадке работают более двухсот человек и около 20 единиц тяжелой техники. Полное завершение строительства запланировано на лето 2027 года.

Напомним, кроме этой школы в городе продолжается строительство ещё двух учебных заведений: на 1260 мест на улице Комсомольская и на 550 мест в жилом комплексе «Горизонт», которые откроют в 2025 году. Все эти проекты являются частью программы обновления образовательной инфраструктуры города в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».