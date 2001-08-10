Волонтёров со всей страны ждут на Всероссийском молодёжном форуме «ОстроVа»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открылась регистрация добровольцев на Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы. Стать волонтёром может любой желающий от 16 лет, отбор пройдут 85 человек. Подать заявку на участие можно до 21 июля на платформе Добро.рф. Лучшие добровольцы смогут претендовать на участие в премии #МЫВМЕСТЕ.

В Сахалинской области продолжается подготовка к одному из главных молодёжных событий региона в 2025 году. Совсем скоро для добровольцев начнутся первые этапы отбора, после которых они смогут отправиться на молодёжный форум «ОстроVа».

«Каждый раз мы с большим трепетом ждем наших волонтёров. Сахалинская область располагает большим количеством подготовленных добровольцев, но на «ОстроVа» приезжают ребята из других регионов. Мы этому очень рады, происходит обмен опытом. Наши активисты тоже подают заявки в другие города. В этом году мы вновь соберём добровольцев заранее – проведём обучение и ряд установочных мероприятий», – отметил руководитель волонтёрского корпуса форума Никита Пушко.

В 2024 году организаторы получили 671 заявку из 74 регионов России. Конкурс составил 9 человек на место. Лидерами по количеству откликов стали: Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург и Приморский край. Средний возраст добровольцев начинается от 24 лет. Самому взрослому волонтёру исполнилось 82 года.

В этом году обучающие семинары для добровольцев пройдут с 24 по 27 сентября в очном формате в Южно-Сахалинске. Волонтёры будут работать по семи функциональным направлениям: «сопровождение», «служба логистики и транспорта», «работа на образовательных площадках», «служба заботы и аккредитации», «служба протокола и сопровождения гостей», «культурная программа». Впервые в этом году открыт набор на медианаправление.

«Профессиональное развитие в добровольчестве – это ежедневная история. Ребята растут, получают опыт. Есть практика, когда участники становятся волонтёрами и наоборот. Основная тема «ОстроVов» – карьера и развитие. Мы уделяем большое внимание обучению добровольцев перед началом форума. Это не только изучение культурной программы и знакомство с экспертами, но и отличная прокачка скилов волонтёров», – добавил Никита Пушко.

Всероссийский молодёжный образовательный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы пройдёт в Южно-Сахалинске с 28 сентября по 5 октября по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Регистрация на событие доступна на платформе Росмолодёжь.Форумы. В этом году представлены следующие направления: «креативные индустрии», «ИИ и информационные технологии», «климат и экология», «авиация», «медицина», «нефть и газ», «строительство и инженерия», «добыча полезных ископаемых», «туризм и гостеприимство», «искусство», «наука» и «спорт».

Всероссийский молодёжный образовательный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы проходит в Южно-Сахалинске по поручению Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Сахалинской области.