Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июня 2025
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Южносахалинцам предлагают приобрести свежую рыбу
11:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам предлагают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцам предлагают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 17 июня, жители и гости областного центра могут приобрести свежую камбалу. Торговля организована с 15.00 по следующим адресам:

            Камбалу б/г по цене 180 руб/кг:

            - м-н  «Дом Морепродуктов», ТЦ Еланский, Еланский проезд, 29  с 15:00;.

            - м-н  «Дом Морепродуктов», ул. Есенина, 5 с 15:00;

            - пл/р-н Ново-Александровск, ул. 3-я Строительная, 4Б, м-н «Надежда» с 15:00.

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