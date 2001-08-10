11:16, | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцам предлагают приобрести свежую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 17 июня, жители и гости областного центра могут приобрести свежую камбалу. Торговля организована с 15.00 по следующим адресам:
Камбалу б/г по цене 180 руб/кг:
- м-н «Дом Морепродуктов», ТЦ Еланский, Еланский проезд, 29 с 15:00;.
- м-н «Дом Морепродуктов», ул. Есенина, 5 с 15:00;
- пл/р-н Ново-Александровск, ул. 3-я Строительная, 4Б, м-н «Надежда» с 15:00.
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