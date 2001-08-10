С заботой о здоровье: администрация города и медицинские учреждения объединяют усилия для проведения диспансеризации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска прошло совещание, посвященное диспансеризации в трудовых коллективах, а также развитию корпоративных программ укрепления здоровья работников.
Мероприятие состоялось при участии вице-мэра Елены Фёдоровой, и.о. директора департамента социальной политики Ольги Соколовой, исполняющего обязанности главного врача Центра общественного здоровья Павла Дьяченко, руководителей городских поликлиник. Также на совещании присутствовали представители городских школ и детских садов, крупных предприятий областного центра, в том числе «Транспортная компания», «СКК», «Завод строительных материалов им. М.А. Федотова» и др.
- Задача увеличения охвата диспансеризацией – приоритетная для нас. Заметные результаты в раннем выявлении заболеваний – это результат совместной работы наших медиков и руководителей учреждений. Значение этой работы сложно переоценить. Хочу выразить благодарность всем руководителям, кто с пониманием относится к нашим инициативам и активно участвует в их реализации, - подчеркнула вице-мэр Елена Фёдорова.
Как отметила заведующая отделом организации медицинской профилактики и мониторинга факторов риска Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Айгуль Ахметова, своевременно диагностированный недуг повышает эффективность лечения и позволяет избежать возможных последствий.
- На сегодняшний день профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения стоит во главе угла здоровьесбережения населения города Южно-Сахалинска. Диспансеризация — инструмент, позволяющий нам в ранние сроки поставить диагноз и в дальнейшем назначить пациенту лечение, чтобы избежать осложнений, которые могут привести к разным последствиям. Мне бы хотелось призвать жителей Сахалинской области, особенно трудоспособное население, приходить на диспансеризацию, - добавляет Айгуль Ахметова.
Пройти диспансеризацию горожане могут в поликлиниках городского округа, фельдшерско-акушерских пунктах, предварительно записавшись по телефону единой сервисной службы 1-300. Кроме этого, коллективы госучреждений Южно-Сахалинска могут организованно записаться на диспансеризацию, обратившись в департамент социальной политики по телефону: 300-596 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Также участникам совещания напомнили о важности укрепления здоровья сотрудников. Корпоративные программы — значимый инструмент, способствующий улучшению физического и психологического состояния. Внедрение индивидуально подобранных программ, учитывающих специфику рабочих рисков, позволяет компаниям не только оздоровить коллектив, но и повысить продуктивность сотрудников.
Напомним, с 2019 года Южно-Сахалинск входит в Ассоциацию «Здоровые города, районы и посёлки», а с 2020 года в муниципалитете реализуется программа мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья. Одно из направлений программы - продвижение ценностей здорового образа жизни и профилактика заболеваний в корпоративной среде. За время реализации программы в областном центре более 65 предприятий реализовали собственные проекты, которыми были охвачены свыше 14 тысяч работников.
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