Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июня 2025
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16:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Амурской в районе школы № 16 временно перекроют для движения

Участок улицы Амурской в районе школы № 16 временно перекроют для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для ремонтных работ на сетях водоотведения ограничат движение от перекрестка с ул. Пограничной до заезда к дому № 167. Ограничение продлится с 09:00 17 июня до 20 июня. Объезд возможен по пр. Победы или ул. Пограничной.   

Автовладельцам необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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