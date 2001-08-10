МТС запустила домашний телефон через умные колонки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС представила возможность подключать к Яндекс Станциям отдельный номер телефона для совершения исходящих вызовов. Теперь абоненты всех операторов могут звонить с умных колонок и принимать вызовы, не используя свой основной номер.

Номер активируется онлайн без физической сим-карты и дает возможность всем членам семьи пользоваться Яндекс Станцией как домашним телефоном. Подключиться можно на сайте МТС, а также в приложении Дом с Алисой.

«В 2024 году мы впервые предоставили своим абонентам возможность совершать звонки через Яндекс Станцию. И мы видим востребованность этой функции – с момента запуска в общей сложности наши абоненты проговорили через умные колонки более 4 миллионов минут. Такие решения дают возможность совершенствовать телеком опыт наших пользователей и выводят базовые услуги сотовой связи на новый уровень. В наших планах стать технологической платформой, которая будет сопровождать наших абонентов и помогать им в решении повседневных задач», — комментирует генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.