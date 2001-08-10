Тихоокеанское
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14:14, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

«Подземелья и Драконы»: СахОУНБ – место не только для чтения, но и для игр

«Подземелья и Драконы»: СахОУНБ – место не только для чтения, но и для игр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча, посвященная настольной ролевой игре «Подземелья и Драконы» прошла 13 июня в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Мероприятие собрало гостей и жителей областной столицы, интересующихся современными форматами интеллектуального досуга.

В ходе вводной части участники узнали о мироустройстве настольной игры, освоили ключевые игровые механики, изучили различные классы персонажей и рас.

Кроме того, игроки создали своих уникальных действующих лиц, детально проработав их истории и характеристики. Затем их ждало погружение в игру по сценарию, разработанному «Мастером Подземелий» Антоном Соболем.

Следующая встреча запланирована на вторую половину июня. Справки по телефону +7(4242)45-25-44.

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