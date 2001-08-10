Зеленый, современный, процветающий и передовой: горожане поделились мнениями, каким хотят видеть Южно-Сахалинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска изучает мнение жителей о различных сферах жизни муниципалитета. Результаты анкетирования, проведенного среди горожан, станут основой для дальнейшей работы по развитию и улучшению областного центра.

Анкетирование – один из действенных способов узнать мнение южносахалинцев. На официальном сайте администрации города регулярно появляются опросы, затрагивающие разные сферы жизни. Все полученные результаты тщательно анализируются и используются для улучшения качества жизни в областном центре.

Анкета горожанина также уже знакома южносахалинцам. Она направлена на перспективное социальное проектирование и охватывает людей разного возраста и сфер деятельности: от старшеклассников для пенсионеров. Анкета содержит вопросы, раскрывающие связь жителей с городом, а также - нацеленные на выявление направлений, которые, по мнению южносахалинцев, нуждаются в дополнительном развитии. В некоторых блоках можно порассуждать на различные городские темы: вспомнить детство и представить, каким будет Южно-Сахалинск через 10 или 20 лет. В этом году анкету уже прошли более 2500 жителей.

Первые результаты анкетирования представил урбанист, эксперт по комплексному развитию Южно-Сахалинска, академический директор НОЦ МФТИ «Города Будущего» Святослав Мурунов. Город – сложная, взаимосвязанная система, и исследование опыта жителей позволяет глубже понять ее процессы. Южносахалинцы поделились важными для них темами, и анализ этих данных станет основой для решений, учитывающих баланс интересов. Информация также будет использована для корректировки мастер-планов и программ городского развития.

Среди волнующих горожан тем – ремонт дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и озеленение, экология и др. Один из вопросов анкеты который получил самый массовый отклик, – пункт о пробках, из-за которых путь до нужной точки занимает много времени, а также доступности парковок в городе. В ответах большинство указали наличие в семье минимум двух автомобилей. Жители чаще всего обозначали, что трудно найти парковочное место на центральных улицах – эта тенденция сохраняется во многих городах. В настоящее время НОЦ МФТИ «Города Будущего» проводит исследование в 40 населенных пунктах страны. Как отмечает урбанист Святослав Мурунов, решением в том числе для Южно-Сахалинска может стать смена приоритетов.

– Город автомобилецентричен по объективным причинам, в том числе и из-за исторически сложившегося проектирования. Города не были рассчитаны на такое количество личного транспорта. Поэтому, конечно же, возникает дисбаланс. Сейчас мы эту тенденцию наблюдаем, в том числе в Южно-Сахалинске. Для того, чтобы разгрузить областной центр, важно наладить культуру передвижения и восстановить баланс интересов, выработать приоритеты. На основании данных исследования мы выявили локальные места, которые являются точками напряжения, где в первую очередь необходимо решать вопросы с парковкой. Анализ ответов горожан позволяет четко определить, где необходимо разгрузить трафик и какие методы для этого использовать. В том числе применить платные парковки. Второй момент – продолжение развития общественного транспорта, – отмечает эксперт.

По этому пути Южно-Сахалинск идет с 2022 года, когда началась транспортная реформа. Удобство и комфорт горожан легли в основу преобразований. За несколько лет в областном центре модернизировали маршрутную сеть, был обновлен автопарк. В транспортную систему интегрирован железнодорожный транспорт — удобство такого решения горожане также отметили.

Поэтому сейчас город готов приступить к реализации пилотного проекта по организации платных парковок – это один их этапов транспортной реформы. Напомним, для этого выбран участок улицы Дзержинского от Коммунистического проспекта до улицы А. Буюклы, где будет размещено 80 парковочных мест.

– Город сделал рывок за последний годы. Мне показалось, что Южно-Сахалинск вступил в активную фазу пересборки самого себя. У города явно формируется свой уклад, появляется стремление сформировать свою особую среду. Тем не менее, есть неравномерности. Поэтому, необходимо усилить социальное проектирование для концепции развития районов, – подчеркнул урбанист Святослав Мурунов.

Летом для жителей областного центра пройдет несколько проектных семинаров. Большая половина опрошенных выразила желание участвовать в обсуждении идей по развитию города. Проводить семинары будут эксперты в сфере урбанистики. Предложения, которые будут высказаны южносахалинцами, лягут в основу концепции для пилотных проектов, в том числе и в дальнейшей реализации платных парковок. О дате и времени их проведения будет сообщено дополнительно.

Вместе с тем анкета горожанина по-прежнему доступна для заполнения.