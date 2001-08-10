23 встречи и больше 1000 участников: на Сахалине подвели итоги профориентационного проекта «ДЕЛО-ВЫЕ СУББОТЫ»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1084 школьника с 8 по 11 классы приняли участие в мероприятиях, организованных молодежным образовательным центром «Острова» в течение года. Профориентационные встречи прошли в рамках национального проекта «Молодёжь и Дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Проект «ДЕЛО-ВЫЕ субботы» охватил 7 городов Сахалинской области. 23 тематические встречи, мастер-классы и квизы прошли в Южно-Сахалинске, Холмске, Долинске, Поронайске, Александровске-Сахалинском, Горнозаводске и Шахтёрске. Юные островитяне познакомились с традиционными строительными и техническими специальностями, креативными индустриями, а также высокотехнологическими профессиями.

«После каждого мероприятия мы получаем обратную связь от школьников. Они говорят, что важно познакомиться с профессией и узнать её тонкости. Это особенно актуально для старшеклассников, которые выбирают будущую профессию в ВУЗе. Некоторые меняют решение и выбирают другое направление, а кто-то, наоборот, еще больше убеждается в своем выборе», — рассказывает куратор проекта «ДЕЛО-ВЫЕ субботы» Ирэн Умрихина.

Важно отметить, что все лекции и матер-классы провели 70 опытных специалистов. Это представители ведущих учебных заведений среднего профессионального образования, предприятий и Правительства региона. Эксперты поделились с учениками реальными кейсами и решениями, а также рассказали о трудностях, с которыми ребята могут столкнуться во время профессиональной деятельности.

Проект «ДЕЛО-ВЫЕ субботы» зарекомендовал себя как инновационная площадка для социализации и начала карьеры школьников. Участники имели возможность самостоятельно выбирать занятия, которые их заинтересовали, получали консультации по трудоустройству и профессиональному развитию, а также налаживали полезные контакты с потенциальными работодателями и наставниками.

«В новом учебном году мы продолжим проводить "ДЕЛО-ВЫЕ субботы". Сейчас с коллегами думаем немного изменить формат. Хотим сделать акцент на профориентационных выездах ребят на предприятия», — добавляет Ирэн Умрихина.

Для активного участия школьников в образовательном процессе мероприятия проводились в виде конкурсов и соревнований. Специалисты наградили 69 самых инициативных участников. Это поможет молодым людям еще больше за мотивироваться на совершенствование в своих профессиональных направлениях.