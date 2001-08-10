23 встречи и больше 1000 участников: на Сахалине подвели итоги профориентационного проекта «ДЕЛО-ВЫЕ СУББОТЫ»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1084 школьника с 8 по 11 классы приняли участие в мероприятиях, организованных молодежным образовательным центром «Острова» в течение года. Профориентационные встречи прошли в рамках национального проекта «Молодёжь и Дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Проект «ДЕЛО-ВЫЕ субботы» охватил 7 городов Сахалинской области. 23 тематические встречи, мастер-классы и квизы прошли в Южно-Сахалинске, Холмске, Долинске, Поронайске, Александровске-Сахалинском, Горнозаводске и Шахтёрске. Юные островитяне познакомились с традиционными строительными и техническими специальностями, креативными индустриями, а также высокотехнологическими профессиями.
«После каждого мероприятия мы получаем обратную связь от школьников. Они говорят, что важно познакомиться с профессией и узнать её тонкости. Это особенно актуально для старшеклассников, которые выбирают будущую профессию в ВУЗе. Некоторые меняют решение и выбирают другое направление, а кто-то, наоборот, еще больше убеждается в своем выборе», — рассказывает куратор проекта «ДЕЛО-ВЫЕ субботы» Ирэн Умрихина.
Важно отметить, что все лекции и матер-классы провели 70 опытных специалистов. Это представители ведущих учебных заведений среднего профессионального образования, предприятий и Правительства региона. Эксперты поделились с учениками реальными кейсами и решениями, а также рассказали о трудностях, с которыми ребята могут столкнуться во время профессиональной деятельности.
Проект «ДЕЛО-ВЫЕ субботы» зарекомендовал себя как инновационная площадка для социализации и начала карьеры школьников. Участники имели возможность самостоятельно выбирать занятия, которые их заинтересовали, получали консультации по трудоустройству и профессиональному развитию, а также налаживали полезные контакты с потенциальными работодателями и наставниками.
«В новом учебном году мы продолжим проводить "ДЕЛО-ВЫЕ субботы". Сейчас с коллегами думаем немного изменить формат. Хотим сделать акцент на профориентационных выездах ребят на предприятия», — добавляет Ирэн Умрихина.
Для активного участия школьников в образовательном процессе мероприятия проводились в виде конкурсов и соревнований. Специалисты наградили 69 самых инициативных участников. Это поможет молодым людям еще больше за мотивироваться на совершенствование в своих профессиональных направлениях.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня Стали известны победители сахалинского этапа «Игр ГТО»
09:45 Сегодня «МАМАФЕСТ»: поддержка для мам — от беременности до первых лет материнства
10:40 Сегодня Поронайские полицейские установили подозреваемого в совершении угона автотранспорта
11:16 Сегодня Южносахалинцам предлагают приобрести свежую рыбу
17:28 10 Июня Время подумать о кормах: рекомендации аграриям для заготовки кормов
13:38 11 Июня Очередных нелегалов выдворили за пределы острова
15:10 11 Июня В Южно-Сахалинске полицейские по горячим следам установили подозреваемого в краже строительных материалов
16:40 11 Июня Спеть по-татарски, станцевать по-бурятски и пройти семейный квест можно будет на День России в музее книги Чехова
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
09:06 19 Мая За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 21 пьяного водителя и 41 – без прав
10:35 23 Мая На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности
17:12 22 Мая Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
Выбор редакции
- 13:18 Сегодня Опрос ВТБ: больше 60% дальневосточников поддерживают внедрение «тревожной кнопки» в приложениях банков
- 09:45 Сегодня «МАМАФЕСТ»: поддержка для мам — от беременности до первых лет материнства
- 09:01 Сегодня Стали известны победители сахалинского этапа «Игр ГТО»
- 17:42 Вчера С заботой о здоровье: администрация города и медицинские учреждения объединяют усилия для проведения диспансеризации
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?